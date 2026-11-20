Kompany retrouve le banc de l’Allianz Arena
L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, est de retour sur le banc avant le match de Bundesliga de vendredi contre le 1. FC Cologne à l’Allianz Arena. Absent pendant quatre semaines à la suite d’une alerte de santé causée par une irritation méningée, l’entraîneur de 40 ans a retrouvé ses joueurs internationaux jeudi à la Sabener Strasse, après avoir reçu le feu vert des médecins.
« Je suis très reconnaissant du soutien que j’ai reçu du club et des médecins. Je me sens de nouveau très bien et je suis ravi de retrouver l’équipe, a déclaré Kompany. Tous les résultats des examens sont positifs. Je dois dire que je suis en très bonne santé ; nous avons fait beaucoup d’examens, et tous se sont révélés rassurants. »
Il reconnaît avoir ignoré les signaux d’alerte
Kompany a reconnu que cet arrêt forcé lui avait servi d’avertissement : après un précédent match de Ligue des champions contre Arsenal, il n’avait pas écouté son corps. Malgré l’inquiétude initiale, il a remercié les entraîneurs adverses et sa famille de l’avoir soutenu pendant sa convalescence.
« Je ne veux pas minimiser les choses ; ça a certainement été un choc. Mais c’est arrivé parce que j’ai continué alors que j’aurais vraiment dû faire une pause, a expliqué Kompany. Outre ma famille, je voudrais aussi remercier la communauté des entraîneurs. Nous sommes toujours en compétition les uns contre les autres, mais presque tous les entraîneurs m’ont contacté, même ceux que j’ai affrontés et avec lesquels j’ai peut-être eu des désaccords. »
Il salue le travail de son staff à distance
Pendant son absence, Kompany s’est totalement retiré des décisions prises les jours de match, faisant confiance à ses adjoints Rene Maric, Aaron Danks, Floribert Ngalula et Daniel Fradley pour maintenir le niveau de l’équipe. Depuis chez lui, il a notamment retenu la prestation sans crainte du Bayern contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions.
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« Je n’ai pris aucune décision, a-t-il précisé. Quand l’entraîneur principal est absent, la transmission des responsabilités doit permettre aux choses de continuer comme d’habitude. Ils y sont très bien parvenus. J’ai vraiment apprécié le match contre l’Atlético. C’était l’un des plus beaux moments de ma carrière d’entraîneur, même si je n’étais pas là. »
Motivé pour l’enchaînement des matches avant Noël
Revigoré et fort de nouvelles idées tactiques élaborées pendant son absence, Kompany a hâte de mener la dernière équipe encore invaincue dans les cinq grands championnats européens au cours d’une série éprouvante de huit matches en 29 jours.
« Il y a une personne au FC Bayern qui est vraiment motivée pour ce match contre Cologne. Je l’attends depuis quatre semaines, a conclu Kompany. Si les joueurs ressentent ma motivation, nous aurons de bonnes bases pour le match de demain. »