Il l’a déclaré en tant que consultant pour Prime Video, lors de la retransmission du match de Ligue des champions des Munichois sur le terrain du Viking Stavanger. Kane fait partie des favoris pour le titre de meilleur footballeur du monde, mais il doit faire face à une forte concurrence, notamment celle de Lamine Yamal (FC Barcelone) et de Kylian Mbappé (Real Madrid).

Pour le Ballon d’Or, 100 journalistes issus des 100 premiers pays du classement mondial de la FIFA votent pour désigner le lauréat. Un désavantage pour Kane ? « Si tous les entraîneurs du monde votaient, je pense que ce serait Harry Kane », a déclaré Kramer. Mardi, l’Anglais avait inscrit un doublé qui avait permis au Bayern Munich de ramener au moins un point de Norvège (3-3).

Kramer ne voulait toutefois pas que ses propos soient compris comme une critique des médias. « Les journalistes connaissent évidemment eux aussi le football. Quand on est entraîneur, le joueur que l’on aimerait le plus avoir dans son équipe, c’est Harry Kane. À mes yeux, il est plus précieux pour le Bayern que n’importe quel autre joueur pour son équipe », a expliqué l’ancien milieu de terrain.

Qui remportera le Ballon d’Or selon Christoph Kramer ?

Kramer ne croit toutefois pas que les journalistes désigneront finalement Kane comme vainqueur. Le lauréat sera récompensé le 26 octobre à Paris, lors d’une cérémonie de gala. « Parce que la magie et l’apparence entrent aussi en ligne de compte, je dis Lamine Yamal », a-t-il répondu pour désigner celui qui, selon lui, l’emportera.

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Le vote pour le Ballon d’Or suscite régulièrement des controverses. En 2013, Franck Ribéry n’avait ainsi terminé que troisième, derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, alors qu’il avait remporté le triplé avec le Bayern Munich. En 2024, tous les représentants du Real Madrid avaient boycotté la cérémonie après avoir appris officieusement que Vinicius Junior avait été élu deuxième, derrière Rodri, de Manchester City.