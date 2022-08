C3 - C4 : Les meilleurs et pires tirages pour Monaco, Rennes, Nantes et Nice

Quatre clubs français seront fixés ce vendredi soir et connaîtront leurs adversaires en phase de poules de la Ligue Europa et la Ligue Conférence.

Après le PSG et l'Olympique de Marseille qui connaissent désormais leurs adversaires pour la phase de poules de la Ligue des champions, c'est autour de Monaco, Nantes, Rennes et Nice, ce vendredi, de savoir à quelle sauce ils vont être mangés dans les prochaines semaines. Les trois premiers cités disputeront la phase de poules de la Ligue Europa tandis que l'OGC Nice est parvenu à arracher son ticket, hier soir, pour la phase de poules de Conférence League.

Rennes et Monaco logés à la même enseigne

Bien évidemment, les quatre club français ne seront pas logés à la même enseigne ce vendredi. En effet, en Ligue Europa par exemple, l'AS Monaco et le Stade Rennais sont présents dans le deuxième chapeau ce qui peut leur permettre d'espérer un tirage relativement favorable avec un peu de chance, tandis que le FC Nantes est dans le quatrième et dernier chapeau et se retrouvera quasiment à coup sûr avec un tirage compliqué.

Ligue Europa Conférence – Barrages – A 10 contre 11, Nice élimine le Maccabi Tel-Aviv après prolongation

Enfin, du côté de Nice en Conférence League, les Aiglons sont dans le chapeau 3 mais peuvent malgré tout bien s'en tirer avec un peu de chance. Pour l'AS Monaco et Rennes, les deux meilleures chances de briller en Ligue Europa cette saison, le meilleur et le pire tirage sera le même. Les deux clubs français aimeront éviter de se retrouver avec Manchester United ou l'AS Roma, le Betis ou Fribourg et l'Union Saint-Gilloise (éliminé en troisième tour préliminaire de Ligue des champions) qui avait mis en difficulté les Rangers.

Le meilleur tirage : Etoile Rouge de Belgrade, Ferencvaros et HJK Helsinki

En revanche, si la réussite pointe le bout de son nez, l'AS Monaco et/ou le Stade Rennais pourrait se retrouver dans une poule bien plus accessible avec par exemple l'Etoile Rouge de Belgrade, Ferencvaros et HJK Helsinki. Une poule dans laquelle aucun gros nom du football européen n'est présent et ou la première place directement qualificative pour les huitièmes de finale de la compétition, contrairement à la deuxième qui offre un seizième de finale, serait largement à la portée de Monaco ou Rennes.

Nantes : Kombouaré veut des recrues "en urgence"

Pour Nantes, cela s'annonce plus compliqué. Comme pour Rennes et Monaco, se retrouver avec l'Etoile Rouge de Belgrade, Qarabag ou Malmö et Ferencvaros, offrirait aux Canaris une chance d'aller plus loin dans la compétition et de batailler pour la qualification. Néanmoins, Nantes peut aussi se retrouver dans un groupe de la mort avec l'AS Roma ou Manchester United, le PSV et le Real Betis. Un groupe dans lequel il semblerait qu'il n'ait pas la moindre chance de se qualifier.

Nantes ne sera pas épargné, Nice peut bien s'en sortir

Du côté de Nice, la donne est différente. Certes, les Aiglons sont dans le chapeau 3 mais la compétition est moins relevée et offre donc plus de chances de bien s'en sortir au tirage au sort. Le pire tirage pour Nice serait de tomber en compagnie de Villarreal ou West Ham, la Fiorentina et Lech Poznan. Mais les Aiglons ont tout autant de chance, si ce n'est plus, d'avoir un tirage bien plus favorable et le plus favorable de tous serait d'être avec le Partizan Belgrade, le Slovan Bratislava et le KF Ballkani. Un groupe propice à une qualification des Niçois. Les quatre clubs français seront fixés sur les coups de 18h ce vendredi, mais une chose est sûre, il faudra représenter la France au mieux pour préserver le futur européen du football hexagonal.