C1 - Victor Osimhen (Lille) : "On n'a pas évolué à notre meilleur niveau"

Resté muet face à l'Ajax, au même titre que le reste de son équipe, Victor Osimhen regrettait le visage peu révélateur affiché par les Dogues.

Dernier du groupe H avec un maigre point au compteur, le LOSC était d'ores et déjà distancé dans la course à la qualification pour les phases finales. Toujours en quête de leur premier succès en C1 cette saison, les Dogues sont tombés sur meilleurs qu'eux ce mercredi soir face à l' Amsterdam (0-2), une équipe qui avait été dans le dernier carré de la compétition lors de la campagne précédente et qui s'était déjà imposée 3-0 lors du match aller.

"On ne peut pas rater autant d'occasions"

Alors que son équipe n'a jamais semblé en mesure d'inverser la tendance face à des Néerlandais parvenus à se rendre le match facile en ouvrant le score dès la 2ème minute de jeu par Hakim Ziyech, Victor Osimhen, l'attaquant vedette des Nordistes, a estimé que pouvait faire beaucoup mieux en zone mixte.

"On doit analyser notre performance et voir les erreurs commises sur ce match car on n'a pas évolué à notre meilleur niveau. Face à une équipe d'une telle qualité, on ne peut pas rater autant d'occasions. On doit relancer notre saison face à ce week-end pour créer une dynamique en championnat. J'ai pris un carton jaune après une action où je pensais mériter un coup franc, j'étais énervé mais c'est normal pour un joueur comme moi d'être impliqué émotionnellement", a confié le Nigérian.