C1, titres, destinations… Pourquoi Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United

Cristiano Ronaldo, qui souhaite jouer la Ligue des Champions et remporter des titres, veut quitter Manchester United un an après son retour.

L’avenir de Cristiano Ronaldo continue d’agiter le Royaume. Car un an seulement après son retour à Manchester United, l’attaquant portugais souhaite déjà quitter les Red Devils. Et pour cause, puisque son équipe n’a pas réussi à atteindre l’une des quatre premières places qualificatives pour la Ligue des Champions…

Ronaldo veut absolument jouer la C1

Ne pas jouer la C1 ? Inconcevable pour le meilleur buteur de l’histoire de la compétition (141 buts, ndlr), qui a donc demandé à ses dirigeants de le libérer (sous contrat jusqu’en 2023, ndlr) et à son agent de lui trouver une porte de sortie. Car CR7 estime qu’il ne pourra même pas se consoler avec un éventuel titre en Premier League, son équipe n’étant tout simplement pas prête.

Ronaldo veut rejoindre une équipe qui disputera la coupe aux grandes oreilles, et c’est encore mieux si celle-ci a la capacité de remporter des titres sur la scène nationale. Pour l’instant, CR7 a été envoyé aux quatre coins de l’Europe, de Chelsea au FC Barcelone, en passant par le Bayern Munich… Seuls les Bavarois ont officiellement démenti, tandis que les autres ont gardé le silence.

MU prêt à ouvrir la porte ?

Quid des dirigeants de Manchester United ? Dans un premier temps, ils ont fermé la porte à double tour. Mais face à l’insistance du Portugais, qui ne se serait pas présenté à l’entraînement, sa direction serait désormais résignée à ouvrir la porte selon The Sun. À 37 ans, le quintuple Ballon d’Or a encore faim, très faim, et il veut jouer au meilleur niveau afin d’être prêt pour le Mondial.