C1 - Le Bayern ira à Liverpool sans Ribéry et Boateng

Face à Liverpool mardi soir, en 8es de finale de Ligue des Champions, le Bayern Munich devra composer avec plusieurs absences. Et non des moindres...

"C'est très, très frustrant. Nous essayons tout, mais pour le moment ça ne va pas. Malheureusement c'est exactement ça le problème : on ne sait pas ce que c'est. C'est vraiment difficile", confiait un Arjen Robben absent des terrains depuis 27 novembre dernier et un doublé inscrit face à Benfica (5-1) en Ligue des champions, dans un entretien accordé au quotidien allemand Bild, samedi dernier.

Déjà privé de l'ailier hollandais, le Bayern Munich devra aussi composer avec de nombreuses absences de marque face à Liverpool, mardi soir (21h00), en marge de son huitième de finale aller de Ligue des Champions. En effet, le Champion d'Allemagne en titre vient de communiquer sur les réseaux sociaux le groupe retenu par son entraîneur Niko Kovac pour aller défier les Reds dans la mythique arène d'Anfield Road, et ce dernier est marqué par les absences.

Des absences notables, mais un Kingsley Coman bien présent

Ainsi, le Français Franck Ribéry ne figure pas dans la liste des joueurs retenus, de même que les allemands Jérôme Boateng et Thomas Müller. Trois joueurs pourtant habitués aux soirées européennes, qui n'auraient pas été de trop afin de contrecarer les plans de Jürgen Klopp sur les bords de la Mersey.

Toutefois, le club bavarois pourra finalement compter sur Kingsley Coman, touché à la cheville en Bundesliga ce week-end sur la pelouse d'Augsbourg (2-3). En effet, si Niko Kovac ne cachait pas son inquiétude au sortir d'une victoire marquée par les prouesses du joueur formé au Paris Saint-Germain - "il nous a manqué pendant la période où il a été blessé et j'aimerais bien qu'il soit en bonne santé et à notre disposition pour jouer face à Liverpool" avait alors indiqué le Croate - la présence dans le groupe de celui qui est aussi passé par la Juventus Turin devrait rassurer les supporters allemands.

Malgré un groupe décimé par des absences de joueurs aussi talentueux qu'expérimentés, le Bayern Munich devra livrer une prestation cohérente face aux Reds de Mohamed Salah et Sadio Mané, sous peine de s'exposer à une déconvenue remettant en cause sa qualification avant même de disputer le match retour à l'Allianz Arena. Plus que jamais, autant dire que Robert Lewandowski devra tenir un rôle prépondérant pour permettre aux siens d'espérer.