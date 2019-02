C1 - Le Barça reste sur 3 ans sans gagner à l'extérieur en match à élimination directe

Le Barça n'a pu mettre fin à sa série en concédant un nul 0-0 sur la pelouse de l'OL.

La statistique peut inquiéter Barcelone: ​​le bilan à l'extérieur de cette équipe est constitué de deux nuls et de quatre défaites lors des six derniers matches à élimination directe en Ligue des Champions, avec un but marqué et treize encaissés. C'est-à-dire que cela fait rien de plus et rien de moins que trois ans sans gagner en dehors du Camp Nou.



Une statistique qui pèse lourd dans une équipe comme le Barça. Le potentiel de cette équipe au Camp Nou est fort, mais il est clair qu’en dehors de son domicile, l’équipe de Valverde n’est pas à la hauteur. Et cela commence à être un gros handicap pour les aspirations du club catalan dans l'optique d'un titre de champion d'Europe.

L’entraîneur du Barça, cependant, a déclaré à propos de cette statistique: "Trois ans sans victoire à l'extérieur en Ligue des champions ? Je ne pense pas que ce soit facile, il y a de bonnes équipes, Lyon n'a pas perdu."

Saison Tour Adversaire Résultat 2018-19 Huitième aller Olympique Lyonnais 0-0 2017-18 Quart retour Roma 3-0 2017-18 Huitième aller Chelsea 1-1 2016-17 Quart aller Juventus 3-0 2016-17 Huitième aller PSG 4-0 2015-16 Quart retour Atlético 2-0 2015-16 Huitième aller Arsenal 0-2



Le succès 0-2 obtenu par Barcelone contre Arsenal à Londres est la dernière victoire remportée par les visiteurs lors d'un match à élimination directe en Ligue des champions. Presque trois ans, plus précisément le 23 février 2016, avec un doublé de Leo Messi.



Le Barça n'a pas pu mettre fin à cette statistique négative à Lyon, malgré le grand nombre d'opportunités obtenues par Barcelone. Le club catalan recevra l'OL, le 13 mars prochain au Camp Nou, avec l'incertitude du 0-0 enregistré lors du match aller.