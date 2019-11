C1, Ajax Amsterdam - Nicolas Tagliafico prend le LOSC au sérieux

Impliqué sur les trois buts de l'Ajax lors du match aller (3-0), Nicolas Tagliafico se prépare à un match difficile ce mercredi soir, face à Lille.

Dernier du groupe H avec un maigre point au compteur, le LOSC est d'ores et déjà distancé dans la course à la qualification pour les phases finales. Toujours en quête de leur premier succès en C1 cette saison, les Dogues auront fort à faire ce mercredi soir (20h45) face à l' Amsterdam, une équipe qui avait été dans le dernier carré de la compétition lors de la campagne précédente et qui s'était imposée 3-0 lors du match aller.

Néanmoins, si les Néerlandais font forcément figures de favoris, il ne faudra pas compter sur eux pour se voir trop beaux. En effet, présent en conférence de presse d'avant-match, le défenseur Nicolas Tagliafico se méfie de la seconde manche, lui qui se souvient d'un score peu révélateur à l'aller.

"C'est une équipe capable de nous surprendre en contre"

"Il leur a manqué un peu de chance. Ils se sont créé plusieurs occasions mais ils n'ont pas réussi à marquer, alors que nous avons su mettre à profit celles que l'on a eues. On va donc rester très attentifs, car l'inverse peut très bien se produire cette fois-ci. Si on n'arrive pas à prendre de points là-bas, ce sera difficile de nous qualifier ensuite. On devra être concentrés au maximum et idéalement marquer les premiers. Il faudra qu'on exerce un pressing haut pour leur prendre le ballon le plus tôt possible, car c'est une équipe capable de nous surprendre en contre", a analysé l'Argentin, impliqué sur les trois buts des siens lors de cette fameuse rencontre.

Prudent, le défenseur de l'Ajax l'est aussi compte tenu de la qualité des attaquants adverses, que sont Jonathan Bamba, Victor Osimhen et Jonathan Ikoné. "Ce sont des joueurs rapides mais pas seulement : ils sont aussi très puissants. Les attaquants français ont souvent cette combinaison de qualités et cela peut nous poser problème, car notre manière de jouer et notre positionnement haut sur le terrain font qu'on laisse souvent des espaces dans notre dos", a confié Nicolas Tagliafico, qui est lui aussi un client de taille pour les hommes de Christophe Galtier.