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Carlos Tevez s’est enfin exprimé sur les circonstances controversées de son transfert retentissant de Manchester United à Manchester City, l’autre club de la ville. L’attaquant argentin affirme que la rupture de confiance avec le légendaire entraîneur Sir Alex Ferguson a été le principal facteur à l’origine de ce transfert qui a stupéfié le monde du football.

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Des promesses non tenues à Old Trafford

Tevez a rejoint l’autre club de Manchester en 2009, après deux années de prêt réussies à Old Trafford. Il a aidé Manchester United à remporter la Premier League et la Ligue des champions, mais le club a finalement refusé de payer la somme nécessaire pour le conserver définitivement.

L’attaquant argentin a ensuite signé à Manchester City, où il a remporté son troisième titre de Premier League. Ses relations avec son ancien club sont restées amères, comme l’a notamment montré sa décision de brandir une banderole portant l’inscription « RIP Fergie » lors de la parade de City pour célébrer son trophée en 2012.

Le sentiment de ne pas être apprécié à sa juste valeur par Ferguson

S’exprimant sur la chaîne Rio Ferdinand Presents, Tevez est revenu sur les événements qui ont conduit à son départ. « Ils m’ont parlé (avant) du prêt de deux ans. Après, si tu joues bien, (nous) payons le contrat au bout d’un an », a-t-il déclaré. « Fergie m’a dit : “Carlos, maintenant, je vais payer ton contrat et tu vas rester à Manchester.” L’équipe est partie pour la présaison.

« Je me souviens de cette conversation avec Fergie. Il a dit : “Je vais payer pour Berbatov, mais toi, ne t’inquiète pas, je vais t’acheter et nous établirons ton contrat.” »

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Tevez a eu le sentiment d’être délibérément mis à l’écart à mesure que le temps passait sans que son transfert définitif se concrétise. « Je pense que Ferguson avait jusqu’à six mois, à partir du jour où nous avons parlé, pour tenir sa parole. Et il ne l’a pas fait. Au contraire, il a commencé à me laisser sur le banc. Dans ma tête, il a commencé à me mettre de côté pour faire baisser ma valeur. Et c’est ce qui m’a fait le plus mal. »

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Il a déploré que les supporters ne connaissent pas cet élément essentiel du contexte. « Pour moi, les gens comprennent », a-t-il dit. « Ils ne savent pas que Fergie m’a parlé, ni ce qui s’est passé en coulisses. Ce qui s’est passé entre Fergie et moi, je pense que les gens ne le comprennent pas. »

Une blessure et une quête de revanche

Malgré ce départ controversé, Tevez a reconnu qu’il gardait de l’affection pour le club d’Old Trafford. Ferdinand a exprimé sa sympathie envers son ancien coéquipier, estimant que le départ de l’Argentin avait, dans les faits, « tué » Manchester United, qui n’a plus remporté la Premier League depuis 2013.

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Tevez a confié que cette situation l’avait profondément affecté. « Pour moi, ça a été dur, Rio », a-t-il ajouté. « Ça a été dur parce que j’avais l’impression d’avoir donné mon cœur à United. Et je n’ai pas ressenti la même chose en retour. Je n’ai pas ressenti la même chose parce que, si tu te souviens, nous avons gagné la Ligue des champions. Nous avons gagné le championnat et ensuite, pour faire baisser mon prix, ils ont fait venir un joueur et j’ai continué de la même manière pendant les premiers mois. Les mois suivants, disons, de la deuxième année. Mais dès le deuxième, le deuxième mois, je ne voulais plus rien savoir. »

En fin de compte, son départ pour l’Etihad Stadium était motivé par le dépit. Il a ajouté : « J’ai passé de très bons moments à United. L’autre équipe, City, c’était comme une revanche pour moi. Je n’ai pas reçu en retour ce que j’avais donné. »

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Une nouvelle vie sur le banc

Tevez est depuis devenu entraîneur après avoir mis fin à sa carrière de joueur. Son poste le plus récent était à la tête de Talleres, dans son Argentine natale.

De son côté, Manchester United continue de subir les conséquences à long terme de l’après-Ferguson. Le club cherche toujours à retrouver la domination qu’il exerçait sur le football national lors du passage de Tevez sous le maillot rouge, une période très fructueuse qui s’est pourtant mal terminée.