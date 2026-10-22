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Le meneur de jeu de Côme, Nico Paz, a salué ses coéquipiers après avoir inscrit un doublé et délivré une passe décisive lors de l’écrasante victoire 4-1 contre Manchester United, mercredi en Ligue des champions. La star argentine a mené l’équipe sans complexe de Cesc Fabregas à un succès mémorable au Stadio Giuseppe Sinigaglia, qui accentue la pression sur l’entraîneur des visiteurs, Michael Carrick.

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Le milieu de terrain orchestre une victoire retentissante

Paz a exprimé sa profonde gratitude envers ses coéquipiers après une soirée décisive qui a stupéfié le football européen. Après avoir balayé le RB Leipzig, le Como, nouveau venu en Serie A, a réalisé un exploit inédit en inscrivant quatre buts lors de ses deux premiers matches à domicile pour sa première campagne européenne. De plus, ce large succès lui permet de rejoindre l’AC Milan parmi les seules équipes italiennes à avoir battu le géant anglais avec trois buts d’écart dans l’histoire des compétitions européennes.

Le meneur de jeu tourmente la défense adverse

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Diogo Dalot a manqué une occasion précoce avant que Paz n’ouvre le score en moins de deux minutes. Il a récupéré le ballon près de l’arc de cercle de la surface, s’est mis sur son pied gauche et a enroulé sa frappe hors de portée de Senne Lammens. À 22 ans et 43 jours, le prodige sud-américain est devenu le deuxième plus jeune joueur de son continent à marquer contre United dans la compétition, derrière Lionel Messi, buteur lors de la finale de 2009.

Le maître à jouer a conservé son emprise sur la rencontre après la pause, adressant une passe précise à Tasos Douvikas pour creuser l’écart avant d’intercepter un dégagement mal assuré et d’inscrire son deuxième but.

Ravi de sa prestation individuelle, l’homme du match a déclaré à TNT Sports : « C’est l’une des soirées les plus spéciales de ma vie et de ma carrière, pour moi et pour le club. C’était une soirée historique parce que nous avons affronté l’un des plus grands clubs de tous les temps, et réussir cela à domicile est incroyable. Nous sommes très heureux de notre prestation. »

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Soulignant le soutien collectif venu du banc et du vestiaire, le jeune joueur a poursuivi : « Je me suis senti tellement bien sur le terrain. J’ai beaucoup apprécié ce match. Je suis entouré de coéquipiers formidables, ce qui me permet de jouer mon jeu. Je suis très heureux de jouer dans cette équipe, aussi grâce au staff qui m’accorde une grande confiance. »

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Les nouveaux venus savourent l’aventure au plus haut niveau

Le gardien de Como, Jean Butez, a repoussé une tentative d’Amad Diallo avant que Kaiki Bruno ne délivre, sans être gêné, un centre repris de la tête par Jacobo Ramon pour inscrire le quatrième but. Lammens a ensuite empêché Paz de réussir un triplé en fin de match. Entré à la place de Bruno Fernandes au milieu de la seconde période, Joshua Zirkzee a sauvé l’honneur des visiteurs dans le temps additionnel.

Insistant sur l’importance de conserver cette dynamique après la remarquable ascension du club depuis les divisions amateurs, Paz a ajouté : « Nous devons profiter de chaque match comme nous l’avons fait aujourd’hui. Nous devons essayer de reproduire cette prestation. C’est historique, c’est la première fois que nous jouons la Ligue des champions, et nous devons en profiter. »

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La crise s’aggrave à Old Trafford

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Confronté à de nombreuses absences sur blessure et englué dans une série de sept matches sans victoire, Manchester United traverse une inquiétante crise sportive. Carrick doit de toute urgence remobiliser son effectif démoralisé après avoir subi une lourde leçon tactique à l’étranger. L’entraîneur, sous pression, manque de temps pour enrayer cette chute inquiétante.