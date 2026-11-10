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Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
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« C’était une évidence ! » : Rio Ngumoha révèle pourquoi il a refusé Chelsea pour rejoindre Liverpool

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Le jeune espoir anglais Rio Ngumoha s’est confié sur sa décision très médiatisée de quitter le centre de formation de Chelsea pour poursuivre sa progression à Liverpool. Selon lui, le choix a été facile à faire pour sa carrière. L’ailier de 18 ans a connu une ascension fulgurante à Anfield et a récemment été appelé dans le groupe de la sélection nationale dirigée par Thomas Tuchel, après s’être imposé comme un joueur régulier de l’équipe première.

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Une voie claire vers l’équipe première

Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images

Ngumoha a expliqué les raisons de son audacieux départ de Cobham pour le Merseyside, qualifiant son choix de rejoindre Liverpool d’« évidence » dans sa quête d’une place en équipe première. L’attaquant, très prometteur, avait intégré les équipes de jeunes de Chelsea à seulement huit ans et a longtemps été considéré comme le joyau de son centre de formation. Certains entraîneurs le voyaient même comme un futur lauréat du Ballon d’Or. Mais malgré le prestige de la formation du club londonien, Ngumoha estimait qu’Anfield lui offrait une voie plus concrète vers le football professionnel et un nouvel environnement où repousser ses limites.

« Je sentais que j’avais besoin d’un nouveau défi », a expliqué l’adolescent dans un entretien accordé à The Independent. « Je pense que si j’étais resté à Chelsea… Je ne dis pas que je n’aurais pas atteint l’équipe première aussi vite, parce que je crois en mes capacités, mais j’ai le sentiment que Liverpool m’a simplement offert une nouvelle voie. Le plan qu’ils avaient établi pour moi était vraiment clair. Pour moi, rejoindre Liverpool était une évidence. Ils m’ont simplement dit que si je faisais mes preuves, puisqu’ils savaient à quel point j’avais du talent, ils étaient certains que je deviendrais un joueur de l’équipe première et une future star du club. Je pense que, jusqu’ici, rejoindre Liverpool a été le bon choix. »

Apprendre auprès des meilleurs de Premier League

Ce changement a porté ses fruits pour le joueur de 18 ans, qui s’est épanoui sous les ordres d’Andoni Iraola. Ngumoha a déjà disputé 14 matches toutes compétitions confondues cette saison, avec notamment une prestation particulièrement remarquée en Ligue des champions lors d’un match à rebondissements remporté 4-3 contre Villarreal.

« Je ne me suis entraîné avec eux que quelques fois, mais Raheem Sterling m’a pris à part à deux reprises pour me dire qu’il voyait que j’avais du talent, mais que je ne devais jamais décrocher pendant un match et que je devais toujours rester concentré », a révélé Ngumoha. « Les meilleurs joueurs restent toujours dans le match, même dans les dernières minutes. Quand on le regarde, lui et Mo [Salah], ils sont toujours présents dans les moments décisifs. Apprendre à leurs côtés a été important. »

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Cette attention portée à la régularité l’a manifestement aidé à s’adapter à l’intensité des matches devant le public d’Anfield, une expérience qu’il juge unique. « La clameur qui s’en dégage, je n’ai jamais rien entendu de tel. C’est spécial. Jouer devant ce public, c’est vraiment spécial », a-t-il ajouté.

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Ses performances en club n’ont pas échappé au sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, qui a retenu Ngumoha dans le groupe pour les rencontres de Ligue des nations face à la Croatie et à l’Espagne. Plus jeune membre du groupe, Ngumoha pourrait connaître sa première titularisation en sélection dans les prochains jours.

« Je pense que ce qu’il fait a changé le football pour les jeunes joueurs. Il est phénoménal. C’est l’un des meilleurs au monde », a déclaré Ngumoha, interrogé sur le jeune prodige espagnol. « Voir ce qu’il est capable de faire à un si jeune âge m’inspire, moi comme tous les autres jeunes joueurs, et nous montre que nous pouvons jouer librement. Quand on le voit jouer, on dirait que le terrain lui appartient. C’est un beau défi. »

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Si le départ de l’ailier aurait contrarié Chelsea, un tribunal ayant finalement ordonné à Liverpool de verser une indemnité qui pourrait atteindre 6,8 millions de livres sterling, Ngumoha reste tourné vers l’avenir. Soutenu par son club et son pays, il semble prêt à démontrer, sur les plus grandes scènes du football mondial, qu’il a eu raison de faire ce choix qu’il jugeait évident.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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