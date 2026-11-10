« C’était une évidence ! » : Rio Ngumoha révèle pourquoi il a refusé Chelsea pour rejoindre Liverpool

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Le jeune espoir anglais Rio Ngumoha s’est confié sur sa décision très médiatisée de quitter le centre de formation de Chelsea pour poursuivre sa progression à Liverpool. Selon lui, le choix a été facile à faire pour sa carrière. L’ailier de 18 ans a connu une ascension fulgurante à Anfield et a récemment été appelé dans le groupe de la sélection nationale dirigée par Thomas Tuchel, après s’être imposé comme un joueur régulier de l’équipe première.

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Une voie claire vers l’équipe première

Getty Images

Ngumoha a expliqué les raisons de son audacieux départ de Cobham pour le Merseyside, qualifiant son choix de rejoindre Liverpool d’« évidence » dans sa quête d’une place en équipe première. L’attaquant, très prometteur, avait intégré les équipes de jeunes de Chelsea à seulement huit ans et a longtemps été considéré comme le joyau de son centre de formation. Certains entraîneurs le voyaient même comme un futur lauréat du Ballon d’Or. Mais malgré le prestige de la formation du club londonien, Ngumoha estimait qu’Anfield lui offrait une voie plus concrète vers le football professionnel et un nouvel environnement où repousser ses limites.

« Je sentais que j’avais besoin d’un nouveau défi », a expliqué l’adolescent dans un entretien accordé à The Independent. « Je pense que si j’étais resté à Chelsea… Je ne dis pas que je n’aurais pas atteint l’équipe première aussi vite, parce que je crois en mes capacités, mais j’ai le sentiment que Liverpool m’a simplement offert une nouvelle voie. Le plan qu’ils avaient établi pour moi était vraiment clair. Pour moi, rejoindre Liverpool était une évidence. Ils m’ont simplement dit que si je faisais mes preuves, puisqu’ils savaient à quel point j’avais du talent, ils étaient certains que je deviendrais un joueur de l’équipe première et une future star du club. Je pense que, jusqu’ici, rejoindre Liverpool a été le bon choix. »

Apprendre auprès des meilleurs de Premier League

Ce changement a porté ses fruits pour le joueur de 18 ans, qui s’est épanoui sous les ordres d’Andoni Iraola. Ngumoha a déjà disputé 14 matches toutes compétitions confondues cette saison, avec notamment une prestation particulièrement remarquée en Ligue des champions lors d’un match à rebondissements remporté 4-3 contre Villarreal.

« Je ne me suis entraîné avec eux que quelques fois, mais Raheem Sterling m’a pris à part à deux reprises pour me dire qu’il voyait que j’avais du talent, mais que je ne devais jamais décrocher pendant un match et que je devais toujours rester concentré », a révélé Ngumoha. « Les meilleurs joueurs restent toujours dans le match, même dans les dernières minutes. Quand on le regarde, lui et Mo [Salah], ils sont toujours présents dans les moments décisifs. Apprendre à leurs côtés a été important. »

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Cette attention portée à la régularité l’a manifestement aidé à s’adapter à l’intensité des matches devant le public d’Anfield, une expérience qu’il juge unique. « La clameur qui s’en dégage, je n’ai jamais rien entendu de tel. C’est spécial. Jouer devant ce public, c’est vraiment spécial », a-t-il ajouté.

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Ses performances en club n’ont pas échappé au sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, qui a retenu Ngumoha dans le groupe pour les rencontres de Ligue des nations face à la Croatie et à l’Espagne. Plus jeune membre du groupe, Ngumoha pourrait connaître sa première titularisation en sélection dans les prochains jours.

« Je pense que ce qu’il fait a changé le football pour les jeunes joueurs. Il est phénoménal. C’est l’un des meilleurs au monde », a déclaré Ngumoha, interrogé sur le jeune prodige espagnol. « Voir ce qu’il est capable de faire à un si jeune âge m’inspire, moi comme tous les autres jeunes joueurs, et nous montre que nous pouvons jouer librement. Quand on le voit jouer, on dirait que le terrain lui appartient. C’est un beau défi. »

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Si le départ de l’ailier aurait contrarié Chelsea, un tribunal ayant finalement ordonné à Liverpool de verser une indemnité qui pourrait atteindre 6,8 millions de livres sterling, Ngumoha reste tourné vers l’avenir. Soutenu par son club et son pays, il semble prêt à démontrer, sur les plus grandes scènes du football mondial, qu’il a eu raison de faire ce choix qu’il jugeait évident.