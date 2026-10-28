Alors que le résultat officiel du vote pour le Ballon d’Or 2026 ne sera publié que samedi, de plus en plus de prétendus bulletins de vote de membres du jury habilités à voter circulent en ligne depuis lundi soir, notamment celui du journaliste croate Zdravko Reic.

Son vote a suscité l’étonnement : Kane, le vainqueur, ne figure même pas dans son top 5. Reic n’a placé l’attaquant international anglais qu’au sixième rang, ne lui accordant ainsi que cinq points sur les 15 possibles.

À la place, le Croate, membre de longue date du jury du Ballon d’Or auquel il appartient depuis 1992, a désigné le champion du monde espagnol Rodri comme le meilleur joueur à ses yeux. Erling Haaland, Lionel Messi, Ferran Torres et Kylian Mbappé occupent, dans cet ordre, les deuxième à cinquième places.

Une décision qu’il semble désormais regretter : « Je dois maintenant reconnaître que c’était une erreur. Je dois reconnaître que j’ai eu tort de classer Kane si bas », a expliqué Reic dans un entretien accordé au portail d’information croate Vecernji list.

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Pour justifier son choix, il a expliqué s’être laissé quelque peu éblouir par la Coupe du monde et avoir mieux noté les joueurs qui s’y étaient illustrés que ceux qui avaient réalisé de belles performances avec leur club au cours de la saison écoulée.

Rodri, véritable moteur du milieu de terrain, a ainsi joué un rôle majeur dans le sacre mondial de l’Espagne, tandis que Haaland, Messi et Mbappé se sont tous distingués comme buteurs avec leur sélection. Ferran Torres a, lui, inscrit le but décisif pour la Furia Roja en finale contre l’Argentine. Kane a toutefois lui aussi brillé lors de la phase finale aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec six buts et une passe décisive pour l’Angleterre sur la route des demi-finales.

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À quelle place les journalistes d’autres pays ont-ils classé Harry Kane ?

Outre celui de Reic, les votes de certains autres journalistes sont également assez surprenants. En Tchéquie, par exemple, où Stanislav Hrabe est lui aussi membre du jury de longue date, Kane n’a atteint que la dixième place (un point). Rodri, Mbappé et Messi occupent les trois premières places.

En Italie non plus, l’attaquant du Bayern n’a pas figuré parmi les trois meilleurs joueurs : Mbappé, Rodri et Khvicha Kvaratskhelia lui ont été préférés.

Dans l’ensemble, Kane a néanmoins obtenu un bon résultat. En Ouzbékistan, au Kosovo et en Russie, il figure en tête des bulletins de vote. En Équateur et au Vietnam, l’attaquant du Bayern Munich a tout de même intégré le top 3.

Le résultat officiel, accompagné du détail de tous les votes, doit être publié samedi dans le nouveau numéro de France Football. Cent journalistes issus des 100 nations les mieux classées au classement mondial de la FIFA avaient le droit de vote. Chaque pays était représenté par un journaliste désigné par France Football.