Message d’apaisement de Julian Alvarez après le feuilleton de son transfert l’été dernier. L’attaquant de l’Atlético de Madrid s’est publiquement excusé pour son comportement, lui qui voulait absolument obtenir son transfert au FC Barcelone il y a quelques mois encore. Il avait même été question d’une grève.

« Je voulais présenter mes excuses à nos supporters pour mes propos pendant la Coupe du monde. C’était une erreur, tant sur la forme que sur le moment choisi », a déclaré l’Argentin, cité par Marca.

Il dit pouvoir « comprendre la colère des gens. J’aurais été en colère moi aussi si j’étais supporter. D’autant plus qu’ils m’ont tant soutenu. Je tiens également à remercier l’équipe, car elle m’a soutenu pendant cette période. »

Qu’a dit Julian Alvarez dans son interview explosive ?

Les propos auxquels Alvarez fait référence remontent à une interview accordée après la victoire 2-0 de l’Albiceleste contre l’Autriche. Le joueur de 26 ans y avait déclaré sans détour : « Le mieux pour tout le monde, c’est un transfert. Je veux réaliser mon rêve ! »

C’était le point culminant de plusieurs semaines d’échanges acrimonieux, auxquels la fermeture du mercato et le veto des dirigeants de l’Atlético ont finalement mis un terme. Sous contrat à Madrid jusqu’en 2030, Alvarez a dû rester chez les Rojiblancos.

Un transfert en Catalogne est-il désormais définitivement exclu ? Rien n’est sûr. Car, selon les informations d’Onda Cero et de Mundo Deportivo, Alvarez s’est récemment séparé de son agent Fernando Hidalgo. La raison : il n’était pas satisfait de la façon dont s’est déroulé le dernier mercato.

Pablo Barquero, qui avait déjà organisé le transfert de Rodri de Manchester City au FC Barcelone cet été, devrait devenir son nouvel agent. L’avenir d’Alvarez reste donc incertain, et son souhait de rejoindre le club de ses rêves est probablement toujours intact.