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Revenant sur le Mondial raté de l’été dernier, Leon Goretzka a adressé une pique à l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann.

« Quand on regarde ma situation, c’était un peu bizarre », a expliqué Goretzka, qui évolue à Aston Villa depuis fin août , dans un entretien accordé à la BBC, évoquant sa surprise face à la manière dont Nagelsmann l’avait traité. Le milieu de terrain a précisé : « L’année précédant le Mondial, je crois avoir disputé tous les matches, puis, pendant le Mondial, je n’ai pas été titulaire une seule fois. »

De fait, Nagelsmann avait largement misé sur Goretzka lors des qualifications pour le Mondial et, auparavant, pendant la phase à élimination directe de la Ligue des nations. Goretzka avait débuté neuf des dix matches de l’Allemagne en 2025. Dans un entretien au printemps 2026, Nagelsmann avait également souligné l’importance de ce milieu expérimenté .

Leon Goretzka est entré trois fois en jeu pendant le Mondial

Lors du Mondial en Amérique du Nord, Goretzka n’a toutefois fait que deux brèves apparitions en phase de groupes. Il a également débuté sur le banc en seizième de finale contre le Paraguay. Entré en jeu à la mi-temps, le joueur de 31 ans n’a pas pu empêcher l’élimination précoce de l’Allemagne et a essuyé des critiques parce qu’il n’avait pas voulu tirer lors de la séance de tirs au but perdue contre les Sud-Américains .

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« Tout le tournoi s’est très mal passé pour nous. Et ensuite, j’ai eu le sentiment que tout le monde me tenait pour responsable de ce résultat décevant, ce qui a évidemment été très dur pour moi. D’autant que j’avais l’impression de ne pas avoir été un élément important de l’équipe pendant le Mondial », a confié Goretzka sur son état d’esprit après la Coupe du monde.

Getty Images

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À la fin de la saison dernière, Goretzka a quitté le Bayern Munich à l’expiration de son contrat. Il a pris son temps pour trouver un nouveau club. Outre plusieurs grands clubs italiens, la MLS aurait notamment tenté de l’attirer. Au début de l’été, il avait « d’abord pensé pouvoir privilégier la qualité de vie plutôt que l’aspect sportif. Mais après quelques semaines, j’ai réalisé qu’il était encore trop tôt pour un tel transfert et que je préférais relever un véritable défi une nouvelle fois », a expliqué Goretzka.

Goretzka explique comment Emery l’a convaincu

Il a donc cherché un club évoluant à un haut niveau européen et a finalement signé à Aston Villa, en Premier League. L’entraîneur Unai Emery a joué un rôle important dans sa décision, en lui permettant de « retrouver mon ancien style de jeu ». Goretzka a expliqué : « Cela a commencé avec Thomas Tuchel (entraîneur du Bayern de 2023 à 2024, NDLR). Il voulait deux milieux de terrain aux rôles bien définis, plus ou moins défensifs. J’ai essayé de m’adapter. Cela ne correspondait pas vraiment à mes points forts, mais cela a aidé l’équipe à atteindre ses objectifs. »

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Dans une analyse détaillée, Emery lui aurait « montré comment il pourrait peut-être encore améliorer mon jeu. Nous avions la même vision et c’est pour cela que j’ai décidé de venir ici », a expliqué Goretzka. L’objectif est de « retrouver mon ancien style de jeu » sous les ordres d’Emery, un style plus offensif que celui qui lui était demandé dernièrement au Bayern.

Goretzka, qui a signé à Birmingham jusqu’en 2028, a d’abord été écarté par des problèmes au genou dans son nouveau club, mais a depuis disputé neuf matches officiels avec Villa. En Premier League, il a récemment été titulaire trois fois de suite. Lors du match nul 4-4 contre Manchester United début novembre , il a inscrit son premier but pour le club anglais.

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La douloureuse élimination au Mondial fin juin reste, quant à elle, la dernière des 73 sélections de Goretzka à ce jour. Le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp n’a pas encore convoqué le natif de Bochum, mais Goretzka garde espoir de retrouver l’équipe d’Allemagne : « S’ils veulent de moi, je suis tout à fait ouvert à un retour. »