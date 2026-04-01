« C'était un geste involontaire »... Elias Ben Seghir adresse des excuses aux supporters marocains

Au cours des dernières semaines, les tensions entre le Sénégal et le Maroc se sont intensifiées, à la suite de la décision de la Confédération africaine de football concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

La CAF a décidé de considérer le Sénégal comme ayant déclaré forfait pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations et d'attribuer le titre au Maroc.

Le site marocain Hesport a indiqué que, pendant la trêve internationale, une crise a éclaté après que plusieurs joueurs ont « liké » des publications des stars de l'équipe du Sénégal célébrant leur titre lors de la cérémonie au Stade de France hier, alors que la légitimité de ce sacre fait toujours l'objet d'un litige juridique international.

Le site a indiqué que les photos qui ont circulé montraient l'implication de stars telles qu'Ismaël Saibari, Chadi Riad et Elias Ben Seghir, ainsi que Samir El Mourabit, Oussama Terghaline et Yassine Kichta, dans cette affaire, ce qui a exacerbé les critiques du public à leur égard.

Certains des impliqués dans la crise ont présenté leurs excuses pour ce qui s’est passé au cours des dernières heures, et Elias Ben Seghir, joueur de Leverkusen, s’est joint à eux.

Ben Saghir a déclaré sur les réseaux sociaux : « Je voulais vous parler rapidement de ce qui s’est passé sur les réseaux sociaux ce week-end. Je tiens à m’adresser à vous avant tout, car je suis conscient que mon comportement a peut-être été inapproprié. »

Il a poursuivi : « C'était une réaction involontaire, presque automatique, envers une personne que je connais bien. J'ai agi sans aucune intention particulière derrière ce geste, simplement parce que j'ai l'habitude d'interagir avec ses publications. »

Il a ajouté : « Dès que je m’en suis rendu compte, j’ai immédiatement supprimé le « J’aime ». Je tiens à réaffirmer que je suis avant tout Marocain. J’aime profondément mon pays et je suis fier de représenter l’équipe nationale, que j’ai choisie depuis mon plus jeune âge. »

Il a conclu : « C’est pourquoi je tiens à dissiper tout malentendu en présentant mes sincères excuses à tous les supporters. J’espère maintenant pouvoir revenir bientôt sur le terrain et regagner votre confiance, car chaque joueur donne le meilleur de lui-même. »

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