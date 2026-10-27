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L’ancienne gloire du Real Madrid Guti a suscité la polémique en remettant en cause la légitimité de la récente victoire de Harry Kane au Ballon d’Or. L’Espagnol a suggéré que le choix de décerner le trophée au capitaine de l’Angleterre tombait opportunément au moment où la cérémonie était déplacée à Londres.

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Londres accueille Kane

Pour son 70e anniversaire, la prestigieuse cérémonie du Ballon d’Or a quitté son cadre habituel à Paris pour la capitale anglaise. Sur ses terres, le prolifique attaquant a remporté la plus haute distinction individuelle du football, devançant Kylian Mbappe, du Real Madrid, et le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal.

Kane a décroché le trophée au terme d’une saison 2025-2026 phénoménale. Il a inscrit le total stupéfiant de 73 buts toutes compétitions confondues, en club et en sélection, un bilan saisonnier seulement dépassé par les 82 buts de Lionel Messi lors de la saison 2011-2012.

Guti dénonce une victoire « orchestrée »

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Malgré ces chiffres vertigineux, Guti a exprimé de sérieux doutes sur le processus de vote. Sur le plateau de l’émission de télévision espagnole El Chiringuito, l’ancien meneur de jeu du Real Madrid a souligné ce qu’il considérait comme une coïncidence très suspecte concernant la ville hôte.

« Comme par hasard, pour le 70e anniversaire, ils déplacent la cérémonie à Londres et quelqu’un de Londres la remporte, a fait remarquer Guti. C’est une coïncidence incroyable qu’ils la déplacent à Londres et que quelqu’un de Londres la remporte, non ? Je veux dire, c’est comme si tout était… »

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Lorsqu’un autre consultant est intervenu pour suggérer que le résultat était « orchestré », Guti a aussitôt acquiescé. « Complètement. Absolument, a-t-il répondu. C’est ce que je pense, et c’est ce que je pense de cette récompense depuis longtemps. »

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L’Espagnol a également évoqué l’air stupéfait de l’attaquant à l’annonce du résultat. « Je vous le dis, quand j’ai vu son visage au moment où ils ont annoncé Harry Kane, il n’avait jamais imaginé de sa vie qu’il allait gagner, a-t-il déclaré. Jamais. Je pense qu’il s’attendait à voir Lamine Yamal et Mbappe finir tous les deux devant lui. Il suffit de regarder son visage. »

Une victoire sur le fil

Loin des théories du complot avancées sur le plateau espagnol, le détail officiel du vote révèle une lutte acharnée. France Football et son rédacteur en chef, Vincent Garcia, ont confirmé que l’écart final était exceptionnellement faible.

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« Cette année, il y avait plusieurs prétendants sérieux, a expliqué Garcia. Les deux plus proches étaient les deux premiers, Harry Kane et Kylian Mbappe, et il s’en est fallu de très peu entre eux. L’écart de points entre Kane et Mbappe était inférieur à celui entre Rodri et Vinicius en 2024, qui était de 41 points, et c’était déjà un écart très faible à l’époque. »

Garcia a précisé que la tendance s’était nettement inversée à la fin du processus de vote. « C’était incroyablement serré, a-t-il ajouté. Je suivais les résultats en temps réel pendant le mois du vote. Kylian a longtemps mené la course, mais Harry Kane est revenu dans la lutte et, au bout du compte, tout s’est joué à un très, très petit nombre de points. »

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Donner tort aux sceptiques

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Kane va désormais retrouver son club avec le statut, et la pression qui l’accompagne, de meilleur joueur du monde officiellement reconnu. L’attaquant expérimenté doit immédiatement se reconcentrer sur le maintien de son rythme de buts effréné pour faire taire les sceptiques et justifier son nouveau statut.

Après les 73 buts historiques inscrits la saison dernière, les attentes seront immenses pour le reste de la campagne en cours. Il cherchera à faire de ce sacre un tremplin vers d’autres trophées, tandis que ses rivaux européens, comme Mbappe et Yamal, seront sans aucun doute déterminés à le détrôner l’année prochaine.