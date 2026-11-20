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Mykhailo Mudryk a révélé qu’il voulait rejoindre Arsenal avant de signer à Chelsea dans le cadre d’un transfert très médiatisé. L’international ukrainien, actuellement prêté à Tottenham, a reconnu que l’Emirates Stadium était sa destination préférée lorsqu’il jouait au Shakhtar Donetsk.

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Mudryk révèle les dessous de son transfert manqué à Arsenal

L’ailier ukrainien est revenu sur son départ mouvementé du Shakhtar Donetsk en janvier 2023 lors de son passage dans le podcast Guest of Gordon où il a livré sa version des faits. À l’époque, le joueur de 25 ans était fortement annoncé du côté de l’Arsenal de Mikel Arteta, mais il a finalement signé au Chelsea de Graham Potter pour un montant initial de 61 millions de livres sterling, pouvant atteindre 89 millions.

L’ailier a désormais révélé que rejoindre l’Emirates Stadium avait toujours été son véritable objectif. Il a toutefois accusé ses anciens représentants d’avoir ignoré ses souhaits au profit d’un transfert plus lucratif à Stamford Bridge.

« Les démarches de mon ancien agent visaient seulement à gagner plus d’argent »

S’exprimant sans détour dans le podcast, Mudryk a assuré avoir clairement fait savoir qu’il voulait rejoindre Arsenal avant que son avenir ne soit décidé.

« Avant d’aller à Chelsea, je voulais rejoindre Arsenal. Ce n’est un secret pour personne, a-t-il déclaré. Arsenal était le club pour lequel je voulais jouer, et rejoindre l’Emirates Stadium était mon rêve. »

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L’international ukrainien a ensuite affirmé que son ancien agent n’avait jamais cherché à conclure un accord avec Arsenal, privilégiant plutôt son propre intérêt financier.

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« Il n’y a même pas eu de démarches pour réaliser mon rêve et me permettre de rejoindre Arsenal, a ajouté Mudryk. Les démarches de mon ancien agent visaient seulement à gagner plus d’argent. Mais à l’époque, je n’en savais rien. Ce n’est que plus tard que j’ai compris ce qu’il en était de la commission et de tout le reste. »

Des déclarations délicates en plein prêt à Tottenham et après la polémique avec Shevchenko

Déclarer son affection pour Arsenal place Mudryk dans une situation délicate, puisqu’il est actuellement prêté à Tottenham, grand rival du club dans le nord de Londres. Il y a retrouvé Roberto De Zerbi, son ancien entraîneur au Shakhtar, le dernier jour du mercato estival, après avoir été autorisé à rejouer à l’issue d’une suspension pour dopage au meldonium qui avait débuté en octobre 2024.

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Ses révélations sur son transfert viennent également conclure une semaine agitée en dehors du terrain. Dans le même entretien, Mudryk a suscité la polémique en tenant la fédération ukrainienne de football pour responsable de son contrôle antidopage positif , ce qui a conduit l’ancien attaquant de Chelsea et actuel président de la fédération ukrainienne, Andriy Shevchenko, à exiger des excuses pour des « calomnies sans fondement ».

L’ailier se rapproche d’un retour avec Tottenham contre Ipswich

Sur le terrain, Mudryk n’a disputé qu’un seul match avec Tottenham, à l’extérieur contre Nottingham Forest, après s’être blessé à la cheville à l’entraînement, un incident jugé « stupide » par De Zerbi.

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Il devrait retrouver les terrains ce week-end lorsque Tottenham recevra Ipswich Town au Tottenham Hotspur Stadium. L’équipe de De Zerbi comptera sur son retour pour rebondir après sa défaite 1-0 à Leeds avant la trêve internationale.