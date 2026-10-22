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Cesc Fabregas s’est confié sur son « regret » après la spectaculaire victoire 4-1 de Côme face à Manchester United en Ligue des champions. Malgré l’un des résultats les plus marquants de l’histoire du club italien, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de Chelsea a reconnu avoir commis une erreur tactique qui a privé son équipe d’un match sans encaisser de but.

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Une soirée historique pour le club italien

Pour sa première campagne en Ligue des champions, Côme a signé une victoire inoubliable 4-1 face à Manchester United, en difficulté. Nico Paz a été le grand artisan du succès des locaux, avec une prestation éclatante qui lui a valu le titre d’homme du match : deux buts et une passe décisive. Son talent a aggravé les difficultés du géant de Premier League, qui ne compte désormais que deux victoires en 11 matches, toutes compétitions confondues, cette saison.

Jacobo Ramon a inscrit le quatrième but de Côme à la 76e minute, mettant la victoire définitivement hors de portée de Manchester United. Joshua Zirkzee a toutefois sauvé l’honneur des visiteurs dans les tout derniers instants du match.

Ce but découlait directement d’une consigne tactique donnée depuis le banc de Côme. Cette brève baisse d’intensité a terni la fin d’une soirée jusque-là parfaite pour le club italien.

Fabregas assume la responsabilité

Getty Images





Fabregas a rapidement endossé l’entière responsabilité du but tardif de Zirkzee, reconnaissant que sa décision de ménager ses joueurs avant leur match de championnat du week-end s’était retournée contre lui. L’entraîneur de Côme a révélé qu’il avait demandé à son équipe de baisser d’intensité une fois qu’elle menait confortablement de quatre buts.

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« Je regrette les dix dernières minutes parce que c’est moi qui ai dit à l’équipe de ralentir le rythme, car nous avons un autre match et, à 4-0, nous pouvions gérer un peu », a reconnu Fabregas. « J’ai dit aux joueurs d’arrêter de courir et de rester au milieu du terrain. Je le regrette, car je suis le premier à toujours les pousser à se battre jusqu’au bout. »

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« Leur but m’a fait mal parce que nous avons baissé d’intensité et reculé notre bloc défensif, mais c’était ma faute. »

Au micro de Sky Sport Italia après le coup de sifflet final, l’Espagnol a également tenu à associer son équipe en coulisses à ce moment. « Je veux dédier cette victoire à l’un des membres de notre équipe chargée des équipements, il sait pourquoi », a-t-il ajouté.

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Garder les pieds sur terre

Malgré l’ampleur de ce résultat, Fabregas a tenu à tempérer l’idée selon laquelle Côme pourrait régulièrement dominer les meilleures équipes d’Europe de cette façon. Il a insisté sur l’importance de l’humilité et de la préparation, tout en saluant la confiance de ses joueurs alors qu’ils découvrent la compétition européenne.

« C’est une soirée particulière, mais nous n’en sommes encore qu’au début de tout ce que nous avons en tête », a expliqué Fabregas. « L’équipe a bien joué ce soir, mais nous devons garder les pieds sur terre et nous rappeler qu’un autre match nous attend samedi. »

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Interrogé sur la possibilité de reproduire cette performance face à des adversaires de premier plan, il a répondu : « Je ne sais pas, c’est une affirmation audacieuse. Nous devons essayer de rester humbles. »

« Nous nous préparerons toujours et essaierons de jouer notre jeu, que ce soit contre l’Inter en demi-finale de la Coupe d’Italie, ou contre Naples et la Roma en Serie A. La préparation est fondamentale, mais la confiance de ces garçons l’est tout autant. Tout devient plus difficile s’ils ne l’ont pas. »

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Il a conclu : « C’était Manchester United en face de nous ce soir. Peu importe que cette équipe soit en difficulté en ce moment, nous ne devons jamais oublier que certains de nos joueurs disputaient seulement le troisième match de Ligue des champions de leur carrière. »

« C’est pour cela que la confiance de ces garçons et leur façon de faire me donnent de l’énergie. Gagner de cette manière procure une grande satisfaction, mais c’est là que les choses se compliquent : jouer de la même façon samedi en Serie A. »

Getty Images





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Retour au championnat

Côme tentera de prolonger sur sa lancée européenne en Serie A lors de la réception de Sassuolo ce samedi. Si cette victoire historique contre Manchester United fera à juste titre les gros titres, Fabregas a clairement indiqué que maintenir ce niveau d’exigence en championnat serait le véritable test pour son équipe, désormais pleine de confiance.