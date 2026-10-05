« C’était le meilleur Ajax contre lequel j’ai joué depuis des années »

Alireza Jahanbakhsh a été impressionné par l’Ajax à la fin du mois de septembre, a déclaré l’Iranien dans un entretien accordé à Algemeen Dagblad.

Fin septembre, juste avant la trêve internationale, le match entre l’Ajax et l’Excelsior était au programme à la Johan Cruijff ArenA.

Bien que l’Ajax ait tiré 33 fois vers le but du gardien de l’Excelsior, Stijn van Gassel, les Amstellodamois ont dû se contenter d’un match nul 2-2.

L’Excelsior occupe désormais une belle septième place avec onze points en sept matches en Eredivisie VriendenLoterij. Le AD a demandé à Jahanbakhsh quelle était la clé du succès des Rotterdamois.

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« L’entraîneur (Ruben den Uil, NDLR) place la barre très haut et nous en demande beaucoup. On entend souvent dire que nous sommes très en forme en tant qu’équipe. Il estime que si chacun remplit bien ses tâches individuellement, le collectif peut bien performer. Si, en plus, tu es aussi en forme et que tu joues avec le cœur, tu obtiens ce genre de résultats », explique l’ancien joueur notamment de Feyenoord et de l’AZ.

L’ailier cite le match contre l’Ajax comme exemple. « Ils ont eu du mal face à notre pressing haut, peut-être nous avaient-ils un peu sous-estimés. Nous sommes passés tout près de la victoire. »

« Mais honnêtement : c’était vraiment le meilleur Ajax depuis des années. Et je peux le savoir, car j’ai très souvent joué contre ce club », conclut-il.