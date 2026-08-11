Comme le rapporte Bild, lors du premier match officiel de l’Eintracht Francfort en Coupe d’Allemagne, contre le pensionnaire d’Oberliga St. Tönis dans un peu moins d’une semaine et demie, c’est Kaua Santos, et non le gardien titulaire de la saison dernière Michael Zetterer, qui devrait être aligné dans les buts.

Selon le quotidien, le Brésilien s’est forgé un léger avantage sur son concurrent allemand durant la préparation sous les ordres du nouvel entraîneur Adi Hütter, mais la course au statut de numéro un à l’Eintracht Francfort ne serait pas encore définitivement tranchée.

C’est aussi pour cette raison que, d’après Bild, Zetterer ne prévoit pas de quitter Francfort. Hütter aurait promis au joueur de 31 ans une concurrence loyale et des chances égales, d’où l’espoir de pouvoir retrouver les devants en cas de blessure de Santos ou de prestations trop faibles de sa part.

Qui remportera la bataille pour le poste de gardien à l’Eintracht Francfort ?

La saison passée, Zetterer avait rejoint l’Eintracht en tant que doublure initialement prévue de Santos, mais il s’est rapidement révélé être l’option la plus sûre et la plus fiable dans les buts, ce qui avait poussé l’entraîneur de l’époque, Dino Toppmöller, à reléguer le Brésilien sur le banc et à promouvoir l’Allemand au rang de numéro un.

Quand, avec la prise de fonctions d’Albert Riera, Santos a de nouveau eu sa préférence, Zetterer a d’abord dû retourner sur le banc. Toutefois, Santos a subi au printemps une blessure plus grave au genou, ce qui a obligé l’Eintracht à faire une nouvelle fois confiance à Zetterer. Jusqu’à la fin de la saison, le joueur de 31 ans a finalement gardé les cages francfortoises.



