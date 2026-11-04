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Bruno Fernandes a publiquement apporté son soutien à l’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, après avoir contribué à une victoire spectaculaire contre la Roma au terme d’une remontée en Ligue des champions. Le milieu de terrain portugais a reconnu que Carrick avait eu raison de l’écarter récemment après ses critiques publiques sur la tactique de l’équipe.

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Manchester United signe une remontée spectaculaire en Europe

Fernandes a inspiré Manchester United lors d'une précieuse victoire 3-2 face à l'AS Rome en Ligue des champions. Le club de Premier League a remonté un retard de deux buts pour mettre fin à une série de neuf matches sans victoire.

Le Portugais a livré sa meilleure prestation de la saison pour lancer la remontée. Le joueur de 32 ans a marqué sur penalty avant de servir Matheus Cunha pour l'égalisation. Cette victoire atténue la pression croissante qui pèse sur l'effectif après son pire début de saison depuis 1986.

Fernandes assume sa mise à l'écart

Le milieu portugais a récemment fait l'objet d'une sanction disciplinaire après avoir critiqué la tactique de l'équipe à la suite d'une lourde défaite 4-1 contre Como. L'entraîneur Carrick a ensuite écarté Fernandes pour le match contre Bournemouth. Après la victoire face à l'AS Rome, Fernandes est revenu directement sur la situation et a soutenu la décision de son entraîneur. Il a également clarifié les nombreuses spéculations concernant leur relation.

« Ça a été difficile, il y a eu beaucoup de spéculations dans les médias », a déclaré Fernandes à Amazon Prime. « Beaucoup de mensonges ont circulé à propos de ce qui s'est passé entre l'entraîneur et moi. Nous avons mis les choses au clair, puis l'entraîneur a décidé de me mettre sur le banc parce que je ne suis pas à la hauteur. Tout le monde a pensé que c'était une punition pour mes propos. Si c'était le cas, c'était justifié. C'est l'entraîneur qui prend les décisions. »

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Fernandes met fin aux spéculations dans les médias

Fernandes a également voulu démentir les rumeurs d'une fracture plus profonde au sein du vestiaire d'Old Trafford. Il a affirmé que cette situation n'avait rien changé à son engagement envers le club.

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« Cela ne change rien à la confiance que j'ai en l'entraîneur, en son staff et en chaque joueur de ce club, a-t-il ajouté. Et cela ne change rien à mon objectif de gagner tous les p---ains de matches qu'il me reste à jouer. »

Le milieu a également rejeté l'idée que l'effectif se battait simplement pour permettre à Carrick de conserver son poste. « Nous n'avons pas à sauver le poste de qui que ce soit. Le club avait besoin de cette victoire, les joueurs avaient besoin de cette victoire », a-t-il insisté.

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Retour aux enjeux du championnat

Cette victoire européenne arrachée au terme d'un match spectaculaire donne à Manchester United une base dont il avait grand besoin pour redresser une saison mal engagée. L'effectif travaille d'arrache-pied en coulisses pour remédier à ses mauvais résultats.

Carrick espère que Fernandes conservera le rythme qu'il a retrouvé alors que l'équipe se tourne de nouveau vers le championnat. Manchester United n'a remporté qu'un seul match de Premier League depuis le début de la saison. L'équipe tentera d'enchaîner une deuxième victoire dimanche face à Aston Villa.