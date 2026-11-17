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Le gardien des Pays-Bas Bart Verbruggen a livré une analyse sévère de la défaite 5-0 de son équipe face à l’Allemagne. Selon lui, le manque d’intensité et d’engagement a rendu cette lourde défaite honteuse.

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Effondrement défensif à l’Olympiastadion

Les Pays-Bas ont vécu une soirée cauchemardesque à Berlin, balayés 5-0 par l’Allemagne lors de leur dernier match de groupe en Ligue des nations de l’UEFA. Bien que déjà qualifiée pour les quarts de finale, l’équipe de Xavi Hernandez a été dépassée dans tous les secteurs au cours d’une seconde période désastreuse.

Le gardien Bart Verbruggen a dû aller chercher le ballon au fond de ses filets à cinq reprises. Les buts de Derry Scherhant, Florian Wirtz, Nico Schlotterbeck et Brajan Gruda ont condamné les Pays-Bas à une lourde défaite.

Verbruggen toujours en colère

S’exprimant auprès de NOS après le match, Verbruggen, visiblement frustré, n’a pas cherché à cacher sa colère face à la prestation de son équipe. Il a souligné que les explications tactiques ne suffisaient pas à cerner le fond du problème.

« Je suis encore en colère. Cela n’avait rien à voir avec la tactique ou les qualités footballistiques, mais il est encore trop tôt pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas », a déclaré Verbruggen, la colère contenue.

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Le gardien a insisté sur le fait que les exigences fondamentales n’avaient pas été respectées lors de cette déroute.

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Une attitude et un engagement remis en question

Développant son analyse d’après-match, Verbruggen a souligné que porter le maillot national exige de déployer un maximum d’énergie et d’engagement dans chaque duel, ce qui, selon lui, a manqué face à l’Allemagne.

« L’attitude ne devrait jamais être en cause. Nous avons tous un lion orange sur la poitrine et nous devons tout donner. À chaque match. Aujourd’hui, nous jouions à l’extérieur contre l’Allemagne », a déclaré Verbruggen.

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« Les fondements du football, ce sont toujours l’intensité, l’énergie et l’engagement. Cela nous a manqué par moments aujourd’hui. L’Allemagne est trop forte pour qu’on puisse se le permettre. Elle en a marqué cinq, mais elle aurait tout aussi bien pu en marquer huit. C’était honteux. »

Se relever avant le mois de mars

Si les Pays-Bas se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des nations de l’UEFA en terminant deuxièmes de leur groupe derrière l’Allemagne, les séquelles psychologiques de cette lourde défaite mettront du temps à s’effacer.

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La franchise de Verbruggen met en lumière l’urgente remise en question qui s’impose au sein du groupe néerlandais. Les hommes de Xavi Hernandez doivent retrouver leur solidité de base avant la reprise de la compétition au printemps.