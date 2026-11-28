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Le président d’Estudiantes, Juan Sebastian Veron, aborde avec confiance la finale de la Copa Libertadores, samedi, face à Palmeiras à l’Estadio Centenario de Montevideo. Le club retrouve le stade et l’adversaire contre lesquels son père, Juan Ramon, l’avait mené à son premier titre continental en 1968. Veron croit la nouvelle génération capable de saisir sa chance.

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Veron croit en Estudiantes avant le choc face à Palmeiras

Selon ESPN, le président d’Estudiantes, Juan Sebastian Veron, a exprimé toute sa confiance en son équipe à son arrivée en Uruguay pour la finale de la Libertadores de la CONMEBOL, samedi, face à Palmeiras à l’Estadio Centenario. Après avoir éliminé Flamengo aux tirs au but au Maracana pour atteindre la finale, le club argentin n’est plus qu’à une victoire d’un cinquième titre continental.

« Nous espérons faire un grand match et nous sommes sûrs d’y parvenir, car l’équipe joue bien, a déclaré Veron. Nous n’avons pas besoin de dire grand-chose aux joueurs, car ils savent où ils en sont et combien ils se sont battus pour être ici. Les supporters sont clairement derrière eux. De notre côté, nous n’avons que des mots de gratitude. »

« Peu de gens arrivent jusque-là, et nous en faisons partie »

L’ancien meneur de jeu de l’Inter et de la Lazio a souligné l’importance d’aider une nouvelle génération de joueurs d’Estudiantes à gérer la pression d’une finale continentale, tout en puisant de la force dans le soutien reçu à Montevideo.

« Je pense que vivre ces moments fait partie du parcours. Au-delà de la nervosité et de tout ce qui est en jeu, il faut savoir que peu de gens arrivent jusque-là, et que nous en faisons partie, a-t-il souligné. Heureusement, cela nous est arrivé assez souvent dans notre histoire. Cette fois, cela se reproduit et d’autres générations le vivent. Malgré leurs différences, les Argentins et les Uruguayens ont une manière très semblable de voir le football, et cela se ressent. »

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De 1968 à 2026, l’histoire de la famille Veron se répète

Cette affiche revêt une portée historique exceptionnelle pour la famille Veron : Estudiantes retrouve l’adversaire et le stade de son premier sacre en Libertadores, en 1968. À l’époque, le père de Juan Sebastian, Juan Ramon « La Bruja » Veron, avait marqué lors des trois matches de la finale, dont la victoire décisive 2-0 à l’Estadio Centenario, avant de contribuer aux nouveaux titres de 1969 et 1970, complétant une série de trois sacres consécutifs.

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L’ancien milieu de Manchester United et de Chelsea a ensuite porté le brassard de capitaine d’Estudiantes lors de son quatrième sacre en Libertadores, face à Cruzeiro en 2009, après son retour d’Europe. Il a toutefois toujours gardé à l’esprit le palmarès de son père. « À Estudiantes, j’ai remporté trois titres, mais mon père en a gagné cinq... et il a été un joueur clé, voire le principal artisan, de presque tous ces succès », avait-il confié, ajoutant : « Je n’ai jamais ressenti d’autre pression que celle que je me mettais moi-même. »

Du brassard de capitaine à la tribune officielle

Devenu président du club pour la première fois en 2014, Veron vit désormais la finale depuis la tribune officielle plutôt qu’avec le brassard de capitaine au milieu de terrain.

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« En tant que joueur, je garde de bons souvenirs du Centenario. J’espère connaître une satisfaction semblable en tant que dirigeant du club », a conclu Veron avant le coup d’envoi, samedi à Montevideo.