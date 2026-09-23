« Au début, ce n’était pas une situation facile pour moi », a déclaré Zoma, « mais désormais, je me sens vraiment très bien avec cette décision. J’ai des responsabilités ici, parce que l’équipe et le staff ont confiance en moi. »

Les offres venues de l’élite du football allemand ont néanmoins représenté une confirmation de ses performances pour l’attaquant. « Il y a eu un intérêt de Werder Brême et du FC Augsbourg en Bundesliga. C’était vraiment particulier », a révélé le joueur de 22 ans, qui est encore lié au Club par un contrat de longue durée jusqu’en 2029 et qui, selon les médias italiens, serait récemment aussi entré dans le viseur du VfB Stuttgart.

Le fait que l’Italien de naissance soit resté au FCN s’avère être une véritable aubaine sur le plan sportif pour Nuremberg. Lors des six premiers matches de championnat de la saison en cours, le rapide droitier a démontré de manière impressionnante sa qualité devant le but adverse et a déjà inscrit six réalisations.

Cette efficacité n’est pas non plus passée inaperçue dans son pays natal : Zoma a été appelé pour la première fois en équipe nationale d’Italie. Même la Gazzetta dello Sport a consacré de l’attention à l’attaquant et s’est enthousiasmée : « Un Italien enchante l’Allemagne ». De plus, cet « attacante » venu de « Germania » aurait désormais réchauffé le cœur de Miroslav Klose.

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Miroslav Klose au sujet de Mohamed Alì Zoma : « S’il savait tout ce dont il est capable... »

La grande estime dont il jouit en Italie est liée notamment à l’entraîneur principal du FCN. Klose continue de bénéficier d’une grande reconnaissance grâce à ses cinq années à la Lazio. L’entraîneur de Nuremberg s’est réjoui de ce soudain intérêt venu du sud, tout en réagissant avec un sourire. « Ils ne l’avaient même pas du tout sur le radar, et puis d’un coup ils lisent Nuremberg, ils savent qui en est l’entraîneur », a déclaré Klose. Le champion du monde 2014 est absolument convaincu de l’immense potentiel de son protégé : « S’il savait tout ce dont il est capable... »

Zoma a rejoint la Franconie à l’été 2025 en provenance du club de troisième division UC Albino Leffe, près de Bergame. Le montant du transfert s’élevait à 800 000 euros, une somme raisonnable. Après des débuts compliqués, l’attaquant avait déjà laissé entrevoir son talent lors de sa première saison, au cours de laquelle il a inscrit 14 buts en 29 matches.

Lors du dernier mercato estival, les dirigeants du Club réclamaient 20 millions d’euros pour leur joyau, une somme qu’aucun prétendant n’a voulu débourser. Au vu de sa forme actuelle, la valeur marchande de l’Italien devrait toutefois continuer à grimper.