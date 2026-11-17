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Vinicius Junior a été la grande vedette de la victoire écrasante du Brésil face à Singapour (7-0) en match amical, mais la star du Real Madrid n’a pas caché son agacement lorsque sa soirée a été écourtée. Malgré un triplé historique inscrit dans le premier quart de la rencontre, l’attaquant était visiblement frustré lorsque le staff a décidé de le remplacer avant l’heure de jeu.

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Ancelotti écourte la soirée de Vinicius malgré sa prestation éclatante

Carlo Ancelotti a décidé de sortir le joueur de 26 ans juste avant la 60e minute, provoquant une réaction visiblement agacée au bord du terrain. Avant son remplacement, l’attaquant avait marqué trois fois en l’espace de 21 minutes , signant ainsi son premier triplé en sélection.

L’ailier s’est également vu refuser un autre but au cours de cette rencontre à sens unique. Sa sortie prématurée a rapidement fait parler après le coup de sifflet final, car le joueur s’attendait à rester plus longtemps sur le terrain.

Vinicius révèle un accord conclu avec Ancelotti avant le match

Après la rencontre, Vinicius a révélé qu’un accord préalable avec Ancelotti lui avait fait espérer davantage de temps de jeu, comme le rapporte Mundo Deportivo.

« C’était convenu que je jouerais 15 ou 20 minutes de plus. Je veux toujours jouer davantage, marquer plus de buts », a-t-il reconnu.

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Le Brésilien a toutefois rapidement nuancé ses propos, reconnaissant que d’autres membres de l’effectif avaient besoin de jouer. Il a ajouté : « Je suis heureux parce que tout le monde a participé. J’ai compris que d’autres avaient besoin de jouer. »

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Le regain de forme en sélection masque une saison difficile en club

Ce triplé a couronné une trêve internationale prolifique pour le joueur de 26 ans, auteur de cinq buts en deux matches amicaux après avoir déjà inscrit un doublé lors de la défaite du Brésil face au Japon (3-2) . Cette efficacité contraste nettement avec ses difficultés au Real Madrid, où il n’a inscrit qu’un but depuis le début de la saison sous les ordres de Mourinho.

Revenant sur cette première pour le Brésil, Vinicius a ensuite tourné son attention vers son club et ses prochaines ambitions internationales. « Mon premier triplé, le premier d’une longue série, je l’espère », a-t-il ajouté. « Nous avons abordé le match avec beaucoup de concentration. Cela semblait facile, mais il faut se créer des occasions. J’aurais pu marquer davantage, mais je suis heureux de mes buts et de la victoire. Maintenant, il est temps de me concentrer sur mon club et de penser à la Copa América. »

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Mourinho face à un dilemme de sélection avant le match contre le Celta Vigo

Vinicius retrouve désormais le Real Madrid et peut de nouveau jouer en championnat après avoir purgé une suspension de quatre matches en Liga. Il est autorisé à disputer la rencontre de samedi, lorsque Madrid recevra le Celta Vigo, ce qui donne à Mourinho la possibilité de réintégrer immédiatement son attaquant vedette dans le onze de départ.

La réintégration du Brésilien pose toutefois un véritable dilemme au technicien portugais. Yan Diomande a convaincu pendant la suspension de Vinicius, si bien que modifier le rythme de l’équipe comporte des risques évidents.