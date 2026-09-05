« Je me suis fixé pour objectif de regagner du respect autour de mon nom. Ces derniers temps, il y a déjà eu énormément, énormément de discussions », a déclaré Demirovic. « On disait que j’étais un candidat à la vente. Maintenant, j’ai pu montrer que je suis ici. Et pas un joueur qui ne trouve pas de club. »

Cet été, des informations ont fait état d’une possible mise en vente de Demirovic par le VfB. Le joueur de 28 ans pouvait partir en cas d’offre correspondante, et l’entraîneur Sebastian Hoeneß aurait été d’accord avec son transfert, selon les rumeurs.

Hoeneß avait déjà vivement contesté une telle version en juillet. L’homme de 44 ans s’était dit « irrité et, honnêtement, contrarié par certaines choses qui ont été écrites ». En outre, il avait clairement affiché son soutien à Demirovic : « Mon objectif est d’avoir toujours les meilleurs joueurs au VfB, et Medo est l’un de nos meilleurs joueurs. »

De tels articles et spéculations autour de sa personne ont causé à Demirovic des « nuits blanches », comme il l’a reconnu vendredi soir. « Dès le stage de préparation, un mensonge a circulé disant que l’entraîneur voulait me vendre. Nous avons rapidement clarifié cela. »

Demirovic se confie : « Suis-je si indésirable ? »

Il dit pourtant s’être remis en question, car les spéculations n’ont pas cessé malgré la mise au point de Hoeneß et son engagement clair envers le VfB. « À un moment donné, on entre dans une phase où l’on se demande : “Doit-on vraiment regarder ailleurs ? Suis-je si indésirable ?” », a confié Demirovic sur son état d’esprit encore il y a quelques semaines.

Galatasaray aurait manifesté un grand intérêt pour l’attaquant puissant, mais un transfert n’a en réalité jamais vraiment été un sujet. « À l’heure actuelle, il n’y a pas beaucoup mieux ailleurs », dit Demirovic. « Lors de nos discussions, l’entraîneur m’a donné le sentiment d’être important. Et ensuite, je n’ai laissé à l’entraîneur pas d’autre choix que de lui dire que je restais au VfB. »

Lors de la victoire à domicile contre Cologne, Demirovic est entré à la 70e minute à la place de Deniz Undav et a inscrit cinq minutes plus tard le 3:0 décisif face à des visiteurs dangereux en seconde période. Au final, les Stuttgartois se sont imposés 4:1 (1:0) et se sont ainsi rachetés après la défaite 1:5 lors de l’ouverture de la saison sur la pelouse du Bayern.