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Le milieu de Santos Arthur Melo a évoqué le professionnalisme extrême de Cristiano Ronaldo et l’esprit de compétition qui unit la star portugaise à Lionel Messi et Neymar. Après avoir partagé le vestiaire de ces trois vedettes au cours de sa carrière, le Brésilien a décrit son ancien coéquipier de la Juventus comme un « robot » infatigable.

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Un meneur de jeu qui a côtoyé les plus grands

Arthur a détaillé la discipline quotidienne sans égale de Ronaldo et expliqué ce qui le rapproche de Messi et Neymar. Après s’être révélé à Grêmio, il a disputé 60 matches aux côtés de Messi au FC Barcelone entre 2018 et 2020, avant de rejoindre la Juventus dans le cadre d’un échange avec Miralem Pjanic. Après une saison avec Ronaldo, recruté pour 100 millions d’euros, il a rejoint Neymar, son coéquipier en sélection, à Santos en 2026 .

Une même volonté de gagner chez les trois stars

Arthur fait partie du cercle restreint des joueurs ayant évolué aux côtés des trois stars. Lors de son passage dans Bola da Vez d’ESPN, il a comparé leurs personnalités contrastées et souligné leur obsession commune pour la victoire.

Expliquant ce qui distingue ces trois stars, le milieu de terrain a déclaré : « Il y a une caractéristique qu’ils possèdent tous les trois. L’un est plus discret, un autre plus blagueur, mais ils ont tous les trois le même trait : ce sont des gagnants nés, ils n’acceptent pas de faire les choses à moitié ou mal.

« S’ils font quelque chose, ils le font pour gagner, ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. Cet esprit de compétition est impressionnant chez tous les trois. Même dans une partie de pair ou impair, si l’un d’eux perd, il devient fou et dit : ‹ On recommence. › C’est ce qui m’a frappé.

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« Pour avoir autant gagné, ils doivent avoir quelque chose de différent. Bien sûr, ils possèdent d’autres qualités, mais cet esprit de compétition suffit à gâcher une amitié. »

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À la cantine, des exigences qui ne passent pas inaperçues

Après avoir passé la saison 2020-2021 avec Ronaldo, avant le retour de l’attaquant à Manchester United, Arthur a comparé leur comportement quotidien dans le vestiaire au cours de l’émission : « Messi est plus décontracté dans le vestiaire, c’est quelqu’un de plus réservé. Il ne va pas arriver avec une enceinte en plaisantant. Neymar, à l’inverse, c’est tout le contraire : quand il arrive, tout le monde sait qu’il est là. Il plaisante avec l’un, puis avec l’autre. »

Décrivant avec humour Ronaldo comme le plus « pénible » des trois, Arthur a raconté une scène à la cantine révélatrice de ses exigences : « Cristiano est aussi comme ça, il plaisante avec tout le monde, il aime les Brésiliens. Je m’asseyais à côté de lui à la cantine, j’étais encore un gamin, et dans mon assiette, il y avait une salade de fruits, des pâtes, de la viande et des pommes de terre. Il la regardait et disait : ‹ Mec, ça ne va pas. › Puis il regardait son assiette, avec son riz complet, son poulet, les quantités parfaites de chaque aliment. Mais il ne disait pas ça pour m’embêter, il le disait parce qu’il voulait m’aider. C’était donc une très belle expérience avec lui, parce qu’il montrait l’exemple et que je n’ai jamais vu un tel professionnalisme. On le surnomme le robot parce que c’est vraiment un robot. »

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Des retrouvailles pour mettre à profit les leçons apprises en Europe

Après avoir rejoint Santos à l’invitation de Neymar, une fois les négociations conclues et les examens médicaux passés, Arthur veut désormais mettre sur le terrain, au Brésil, les exigences acquises en Europe. Retrouvant son compatriote en club, le milieu de terrain apporte un calme précieux dans la dernière ligne droite de la saison nationale. Maintenir cet état d’esprit exigeant aux côtés de Neymar sera crucial alors que Santos se prépare à viser plus haut en 2027.