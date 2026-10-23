Partager Suivez GOAL sur Google

La star du Real Madrid Aurelien Tchouameni est enfin sortie du silence sur l’incident controversé impliquant son coéquipier Federico Valverde, qui a secoué le vestiaire du Bernabéu la saison dernière. Malgré les lourdes amendes infligées aux deux joueurs par le club, le Français assure que les médias ont exagéré l’ampleur de l’affaire.

Publicité

L’incident de mai entraîne de lourdes amendes infligées par le club

Les tensions ont éclaté dans la capitale espagnole vers la fin de la saison 2025-2026. En mai, une altercation interne a conduit Valverde à recevoir des soins à l’hôpital pour une blessure à la tête.

La direction du Real Madrid a rapidement pris des mesures pour sanctionner les deux joueurs, engageant une procédure disciplinaire qui s’est soldée par une amende de 500 000 € pour chacune des deux stars. Le président du club, Florentino Perez, a publiquement tenté de minimiser la gravité de l’altercation, tout en reconnaissant sa frustration après la divulgation de ces tensions internes dans la presse.

Tchouameni dément en être venu aux mains

IMAGO

S’exprimant dans The Bridge (via AS), Tchouameni a catégoriquement démenti les informations selon lesquelles il se serait battu avec l’Uruguayen. « Je veux mettre les choses au clair. Il n’y a pas eu de bagarre entre nous. Oui, c’est vrai qu’il se passe des choses dans le vestiaire, mais nous ne nous sommes jamais battus », a expliqué l’international français.

Tout en reconnaissant que l’ambiance s’était temporairement dégradée, il a estimé que l’attention intense portée au Santiago Bernabeu avait amplifié les répercussions de l’incident. « Dans un vestiaire, il y a de petites altercations et des choses comme ça, mais je n’en suis jamais venu aux mains avec Valverde. C’est vrai qu’il s’est passé quelque chose de désagréable », a-t-il poursuivi.

Publicité Publicité

« Le seul problème dans tout ça, c’est qu’au Real Madrid, la moindre chose, aussi petite soit-elle, prend des proportions démesurées et devient un cirque médiatique. Quelque chose qui n’était pas nécessairement un problème finit par en devenir un. »

Related Topics

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

Tourner la page de l’emballement médiatique

Les nombreuses spéculations ont suscité une vive inquiétude dans l’entourage du milieu de terrain, qui a dû rassurer sa famille et ses amis en dehors du terrain. « Après, tout le monde m’appelle pour savoir ce qui se passait et si j’allais bien… C’est vraiment une toute petite chose. Des gens m’ont envoyé des messages à ce sujet », a indiqué Tchouameni.

« Ils veulent savoir ce qui s’est passé, mais aujourd’hui, il faut être très discret. Pour rassurer les gens, j’ai dû leur dire que tout allait bien. J’ai vu un jour un documentaire sur la NFL et ce genre de choses s’y produit tout le temps. »

Publicité

Le Français assure que, loin de diviser le groupe, cet échange houleux a en réalité resserré les liens entre les deux joueurs. Il a conclu : « Si vous entrez dans le vestiaire aujourd’hui, comme l’a dit l’entraîneur, vous verrez que Fede et moi allons bien ; il n’y a aucun problème entre nous.

« Sur le terrain non plus, il n’y a aucun problème, la vie continue. Et en fait, même ce genre de choses vous rapproche de l’autre personne. Nous allons bien ; nous n’avons aucun problème. »

Publicité

Un Clasico crucial en vue

IMAGO

Les tensions dans le vestiaire étant désormais derrière eux, l’attention se tourne vers un rendez-vous majeur en championnat. Le Real Madrid affronte son grand rival, Barcelone, dimanche, lors d’un Clasico très attendu.

Le Real Madrid occupe actuellement la troisième place du classement, à six points du leader, également champion en titre. Le club comptera beaucoup sur son duo de milieux de terrain réconcilié pour tenir l’entrejeu, décrocher une victoire essentielle et réduire l’écart avec la tête du classement.



