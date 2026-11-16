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Le milieu de terrain anglais Declan Rice a assuré que l’Angleterre avait toujours été convaincue de pouvoir l’emporter après avoir tenu bon à dix pour battre l’Espagne 3-2, dimanche à Madrid. L’équipe de Thomas Tuchel a surmonté l’expulsion d’Elliot Anderson en seconde période au Metropolitano pour mettre fin à la série de 43 matches sans défaite des Espagnols et prendre la tête du groupe A3 de la Ligue des nations.

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Les visiteurs résistent après une expulsion dans une seconde période mouvementée

Rice et ses coéquipiers ont livré sans doute leur meilleure prestation depuis l'arrivée de Tuchel. Le 15e but en sélection de Harry Kane en 2026 a ouvert le score avant la pause. Deux buts coup sur coup d'Ezri Konsa et de Ben White en début de seconde période ont porté l'avance à trois buts. Mais une erreur de Jarell Quansah a contraint Anderson à commettre une faute en position de dernier défenseur sur Lamine Yamal.

Le milieu de terrain salue la confiance inébranlable du groupe

Après l'expulsion du milieu de terrain, Mikel Oyarzabal a transformé le penalty qui en a résulté, puis Yamal a servi Nico Williams, qui a réduit l'écart à un but et lancé une fin de match tendue. Le gardien James Trafford a réalisé plusieurs beaux arrêts dans les dernières minutes pour préserver l'avantage jusqu'au coup de sifflet final.

S'exprimant auprès d'ITV Sport, Rice a révélé que son équipe n'avait jamais douté : « Nous savions que nous allions les battre. Le message du sélectionneur après le match contre la Croatie a été tellement positif.

« Les dix premières minutes ont été les meilleures que nous ayons jouées. Au final, gagner 3-2 à dix pendant une demi-heure contre une équipe invaincue depuis 43 matches, c'est énorme.

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« Ce jour-là contre l'Argentine [à la Coupe du monde], ce n'était pas écrit. C'est le football. Quand ils [l'Espagne] ont marqué leur deuxième but, les choses auraient peut-être pu tourner autrement.

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« C'est une victoire énorme. Énorme. »

Une série historique de dix victoires à l'extérieur

Grâce à son succès dans la capitale espagnole, l'Angleterre a signé une dixième victoire consécutive à l'extérieur, toutes compétitions confondues. C'est la première fois de son histoire qu'elle enchaîne dix succès en déplacement.

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Par ailleurs, les deux derniers déplacements de l'Angleterre face à l'Espagne se sont soldés par des victoires 3-2, la précédente datant d'octobre 2018. L'Angleterre devient ainsi la première nation visiteuse à remporter deux matches consécutifs en Espagne depuis les trois victoires de rang de la Yougoslavie en septembre 1988.

Vainqueur de son groupe, l'Angleterre attend le tirage au sort de la phase à élimination directe

Sa première place dans le groupe A3 assure à l'équipe de Tuchel le statut de tête de série pour le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations, aux côtés des autres vainqueurs de groupe. Avoir résisté à une intense pression en fin de match à Madrid renforcera également le mental du groupe après sa douloureuse élimination contre l'Argentine en Coupe du monde plus tôt cette année. Le staff devra toutefois se passer d'Anderson, suspendu, au début de la phase à élimination directe.