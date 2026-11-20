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L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, appelle à prendre du recul avant le retour de son équipe en Premier League face à Fulham. Après une baisse de régime avant la trêve internationale, le technicien italien entend protéger ses stars de la pression extérieure grandissante.

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Retrouver de la stabilité malgré les critiques

Revenant sur les derniers résultats, Maresca a insisté sur la nécessité de garder la mesure, notamment après un début spectaculaire pour sa première saison de Premier League à la tête de City. Il avait mené l’équipe à un record de sept victoires consécutives, le meilleur début de mandat d’un entraîneur dans l’histoire de la compétition. Toutefois, City a subi trois défaites lors de ses matches suivants, avant la trêve internationale , qui s’achève avec la réception de Fulham samedi.

« Je pense qu’il y a toujours une raison pour laquelle on gagne ou on perd un match, sans aucun doute. Mais c’est une question d’équilibre, a expliqué Maresca. Nous n’étions pas parfaits au début, quand nous gagnions, et nous n’avons pas été si mauvais lors de nos trois dernières défaites. C’est pour cela qu’il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Et puis, avec de nouveaux joueurs et un nouvel entraîneur, cela fait partie du processus. »

Maresca sait bien que même les saisons les plus réussies sont rarement exemptes d’obstacles. Il a rappelé aux supporters que l’adversité fait naturellement partie de la quête de trophées. « Chaque saison où l’on accomplit quelque chose d’important comporte aussi des moments difficiles. J’étais ici lors de la saison du triplé et nous avons connu de mauvais moments. Il est normal de perdre des points au cours d’une saison, d’autant plus quand on entame quelque chose de nouveau, comme c’est notre cas avec un nouvel entraîneur, de nouveaux joueurs et tous ces changements. »

Le soutien de Maresca à Donnarumma

Les performances individuelles ont fait l’objet d’une attention accrue pendant la trêve, en particulier celles de Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien a traversé une période difficile avec sa sélection en Ligue des nations de l’UEFA. Il a notamment commis une erreur remarquée qui a permis à la France de prendre l’avantage lors de la victoire 3-1 de l’Italie, avant d’encaisser quatre buts contre la Belgique. Il a également commis plusieurs erreurs coûteuses avec Manchester City au cours de la saison 2026-2027 : une faute contre Aston Villa qui a permis à Nicolas Jackson de marquer, un premier poteau laissé ouvert face au RB Leipzig dont Ridle Baku a profité pour trouver le chemin des filets depuis un angle fermé, ainsi qu’une prestation critiquée lors de la défaite 4-2 de City contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

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Maresca a pleinement défendu son gardien numéro un , reconnaissant ses erreurs tout en soulignant ses qualités sur sa ligne. « Il a été bon, a déclaré Maresca au sujet de Donnarumma. Je pense qu’avec la sélection, il a commis une erreur dans la relance. Mais en Italie, il a été l’homme du match, il a réalisé beaucoup de beaux arrêts. Nous avons commis des erreurs lors des derniers matches. Gigi en a fait partie. Il en est conscient. J’espère qu’il ne fera plus d’erreurs. Il sera titulaire contre Fulham. »

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La pression liée au montant du transfert

Enzo Fernandez est lui aussi sous le feu des projecteurs depuis son arrivée à City en provenance de Chelsea pour environ 125 millions de livres sterling. Le milieu argentin a disputé 14 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive. Ses performances sont examinées de près depuis son coûteux transfert de Stamford Bridge.

« Nous avons gagné des matches avec Enzo sur le terrain. Je sais qu’après une défaite, nous cherchons tous à en comprendre la raison et que nous pensons parfois qu’elle tient à ceci ou à cela, a ajouté Maresca. Parfois, nous avons probablement besoin de plus d’équilibre, de joueurs différents sur le terrain. Cela dépend du match. Mais nous avons gagné avec Enzo et nous avons perdu avec Enzo. Ce n’est pas seulement une question d’Enzo. Je ne peux pas décider du montant que nous payons pour les joueurs. Les gens peuvent penser qu’il ne fera jamais d’erreur. C’est un être humain et il va commettre des erreurs. »

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City avance match après match

Alors que la fin de l’année approche, Maresca refuse de se laisser entraîner dans des discussions sur la course au titre ou sur les trophées que City pourrait remporter en 2027. Manchester City occupe actuellement la troisième place de Premier League avec 21 points, à une longueur de Brighton, deuxième, et à six points d’Arsenal, champion en titre. L’entraîneur de City privilégie toutefois une approche match après match et se concentre entièrement sur son prochain objectif : venir à bout d’une équipe de Fulham difficile à battre.

« Gagner samedi [contre Fulham] est mon objectif principal. J’aime avancer match après match, a-t-il déclaré sans détour. Je n’aime pas penser à février ou à mars. Je préfère me concentrer sur le prochain match. Ensuite, quand nous arriverons en mars puis à la fin de la saison, nous verrons où nous en sommes et nous pourrons définir nos objectifs. »