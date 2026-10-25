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Figure emblématique d’Arsenal, Martin Keown a couvert d’éloges Gabriel Magalhaes après la victoire convaincante du club face à Everton en Premier League. Le défenseur brésilien a été qualifié de « légende du club », alors que l’équipe de Mikel Arteta rejoignait Manchester City en tête du classement, avec le même nombre de points.

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Arsenal décroche une victoire précieuse contre Everton

Arsenal a pleinement profité du faux pas de Manchester City en s’imposant confortablement 2-0 face à Everton à l’Emirates Stadium. Recruté cet été, Ezri Konsa a ouvert le score après seulement sept minutes en poussant le ballon au fond des filets, offrant un départ idéal aux locaux.

Le défenseur central brésilien Gabriel a ensuite scellé la victoire d’une tête décisive à la 68e minute. Arsenal a ainsi signé sa troisième victoire consécutive en Premier League et rejoint Manchester City en tête du classement avec 21 points.

Keown qualifie Gabriel de légende du club

Après cette prestation défensive convaincante, Keown, ancien pilier d’Arsenal, a réservé des éloges particuliers à Gabriel. S’exprimant dans Match of the Day de la BBC, l’ancien joueur a souligné l’immense contribution du Brésilien au club.

« Gabriel dispute maintenant sa sixième saison à Arsenal et c’est une véritable machine, a déclaré Keown. On voit rarement un attaquant prendre le dessus sur lui. Je l’ai vu beaucoup mûrir et devenir le patron de la défense. Il a encore été immense aujourd’hui. Il adore défendre et les supporters l’adorent. C’est désormais une légende du club. »

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Konsa salué comme une recrue exceptionnelle

Keown s’est également penché sur le cas de Konsa, qui a rejoint Arsenal en provenance d’Aston Villa pour 55 millions de livres sterling. Le consultant a souligné la facilité avec laquelle l’international anglais s’est intégré à une défense qui comptait déjà William Saliba.

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« J’ai beaucoup d’admiration pour lui et pour la façon dont il est arrivé au club. C’est une excellente recrue, a expliqué Keown. Ils avaient déjà plusieurs très bons défenseurs centraux, mais son intégration dans l’équipe s’est faite sans difficulté. Il a été magnifique, c’est vraiment une recrue exceptionnelle pour Arsenal. »

À propos de la nouvelle charnière centrale, Keown a ajouté : « Quand on regarde le duo qu’il forme avec Gabriel, je n’en vois pas de meilleur en Premier League actuellement. Il est arrivé et n’a absolument pas été éclipsé. »

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Arsenal veut poursuivre sur sa lancée

Cette victoire contre Everton revêt une importance particulière après la défaite de Manchester City, son rival dans la course au titre, face à Aston Villa plus tôt dans la journée. Les joueurs d’Arteta vont désormais délaisser brièvement la Premier League. Arsenal retrouvera le terrain mardi soir pour affronter Fleetwood Town, en difficulté en League Two, au quatrième tour de l’EFL Cup.