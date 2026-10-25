« C’est une leçon à retenir pour l’avenir » : Xabi Alonso confirme avoir eu une discussion sérieuse avec Cole Palmer après le carton rouge reçu par la star de Chelsea face à Tottenham

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Dérapage disciplinaire à Stamford Bridge

L’après-midi de Chelsea a tourné au cauchemar samedi : le club a non seulement perdu face à son rival Tottenham, mais a aussi vu Palmer être expulsé. L’ancien joueur de Manchester City a reçu deux cartons jaunes en l’espace de dix minutes agitées, d’abord pour une altercation avec Mateus Fernandes, puis pour une intervention sur Conor Gallagher. Son expulsion a laissé Chelsea à dix alors que l’équipe était déjà en difficulté après un but contre son camp de Mike Penders et un but inscrit par Mathys Tel au terme d’une action individuelle.

Alonso, dont le début de mandat avait été globalement marqué par la discipline de son équipe, a exprimé sa frustration de voir ses joueurs réduits à dix à un moment aussi crucial du match. « Absolument. Je n’ai pas vu l’action, mais on m’a dit que la décision était juste », a déclaré Alonso, interrogé sur la décision de l’arbitre d’expulser Palmer. « Je crois que [jusqu’à] présent, nous n’avons reçu aucun carton rouge (cette saison) et nous devons continuer ainsi, car il nous faut cette maturité pour gérer les moments difficiles. Quand on est mené 1-0 et qu’il reste probablement encore 15 à 20 minutes à jouer, il faut rester dans le coup. Je dois revoir l’action avant de parler avec Cole, mais c’est assurément une leçon à retenir pour l’avenir. »

Alonso réclame plus de maturité à son groupe

L’entraîneur de Chelsea a insisté sur la nécessité pour ses joueurs de mieux maîtriser leurs émotions s’ils veulent prétendre aux grands titres. Il a rappelé que le groupe avait été mis en garde contre les risques liés aux cartons jaunes reçus tôt dans un match, surtout lors des rencontres intenses où la tension monte. Alonso estime que cet incident doit servir de leçon importante, tant au joueur concerné qu’à l’ensemble du groupe, alors que Chelsea doit faire face à un calendrier exigeant en Premier League.

« Nous devons travailler et progresser sur ce point. Je pense que nous avons parlé (vendredi) de ces choses-là, et du fait que, dans ces situations, un premier carton jaune peut être décisif. Comme nous l’avons vu, cela fait partie du processus de maturation de l’équipe, mais aussi de chaque joueur », a-t-il ajouté.

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La conduite de Rogers et Palmer fait débat

Palmer n’est pas le seul joueur de Chelsea dont le comportement a attiré l’attention. L’entraîneur adverse Roberto De Zerbi a estimé que la première intervention de Palmer sur Fernandes aurait pu lui valoir un carton rouge direct, tandis que le consultant Gary Neville a jugé que Morgan Rogers avait eu de la chance de rester sur le terrain. Rogers était déjà sous le feu des critiques récemment après avoir échappé à un deuxième carton jaune lors d’une précédente rencontre face à Everton, alimentant les interrogations croissantes sur le manque de discipline de Chelsea sur le terrain.

Ces incidents ont ouvert un débat plus large : Chelsea se montre-t-il trop agressif dans sa volonté d’imposer son jeu ? Si les supporters apprécient l’engagement des joueurs, le club ne peut pas se permettre de perdre des éléments clés sur suspension.

Des choix de composition compliqués pour les prochains matches

La conséquence immédiate pour Chelsea est l’absence de son joueur phare pour le huitième de finale de Carabao Cup à venir contre Liverpool à Anfield. Les suspensions prononcées dans les compétitions nationales s’appliquant à toutes ces compétitions, Palmer purgera un match de suspension mercredi soir. Alonso sera donc privé de l’un de ses joueurs les plus créatifs pour cette rencontre de coupe cruciale face à son ancien club, mais Palmer pourra faire son retour pour le match de Premier League contre Manchester United.