« C'est une honte pour l'arbitrage »… Drogba s'emporte après la victoire de la Norvège face à la Côte d'Ivoire

La légende du football ivoirien Didier Drogba a vivement critiqué l’arbitrage et la vidéo après l’élimination de la Côte d’Ivoire en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, suite à sa défaite 2-1 face à la Norvège.

Ses critiques, formulées peu après le coup de sifflet final, visaient notamment le refus d’accorder un penalty à son équipe, une décision qui, selon lui, a privé les « Éléphants » d’une chance de revenir dans la partie.

Le capitaine historique des Éléphants a immédiatement réagi sur son compte « X » : « C’est une honte que le penalty de Nicolas Pépé n’ait pas été accordé. Mon Dieu, à quoi sert la technologie vidéo ? »

Ces propos interviennent après une rencontre où les Ivoiriens ont dominé par moments mais ont manqué de réalisme, avant que la Norvège ne l’emporte 2-1 grâce à sa star Erling Haaland.

Grâce à ce succès, la Norvège affrontera le Brésil en huitièmes de finale, le quintuple champion du monde ayant lui-même peiné pour dominer le Japon 2-1 lors de son entrée en lice.