« Je pense que City devrait être sévèrement puni. Ils devraient être relégués », a déclaré Marsch, sélectionneur du Canada depuis 2024, au Guardian.

L’Américain, qui a travaillé en Premier League à Leeds United de février 2022 à février 2023, a souligné au sujet des graves accusations auxquelles City est confronté : « Tout le monde le savait. »

Fin septembre, la Premier League avait officiellement annoncé que City avait été reconnu coupable sur de nombreux chefs d’accusation pour violation des règles financières en vigueur. Un rapport de The Athletic avait auparavant évoqué une culpabilité de City sur 114 des 115 chefs d’accusation.

Que reproche-t-on à Manchester City ?

Le grand club anglais aurait dissimulé sa situation financière réelle pendant des années. Entre autres, des revenus auraient été déclarés plus élevés et des dépenses plus faibles qu’ils ne l’étaient réellement. Marsch est ensuite revenu sur l’été 2022.

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« À l’époque, nous (Leeds, NDLR) et Manchester City étions les deux seules équipes à affirmer avoir réalisé des bénéfices. Dans notre cas, c’était vrai, parce que nous avons vendu Raphinha (pour 58 millions d’euros à Barcelone, NDLR) et Kalvin Phillips (pour 49 millions d’euros à City, NDLR) », a expliqué Marsch, avant de poursuivre : « Mais quand City a affirmé cela, je me suis dit : “Vous vous foutez de moi ? C’est une blague ?” Quand ils ont dit qu’ils avaient acheté Erling Haaland pour 60 millions d’euros, je me suis dit : “Oui, bien sûr.” Je savais donc qu’il y avait des incohérences, mais que peut-on faire ? On hausse simplement les épaules et on se dit : “C’est comme ça, le football.” »

Quelles sanctions pourraient menacer Manchester City ?

L’ampleur de la sanction infligée à City pour ces infractions reste encore totalement ouverte. De lourdes amendes ou une interdiction de recrutement sont à craindre ; dans le pire des cas, le club aux dix titres de champion d’Angleterre pourrait être frappé d’une relégation forcée, celle que réclame Marsch.

Fin de semaine dernière, City avait annoncé avoir déposé un « appel complet » contre le verdict. « Le club est fermement convaincu que l’avis contient, pour plusieurs raisons, des erreurs claires et substantielles en matière de droit, de principes et de faits, et qu’il est donc incertain », indiquait un communiqué publié par les Skyblues.