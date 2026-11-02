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Jamie Carragher a vivement critiqué Alexis Mac Allister après le comportement controversé du milieu de terrain lors de la défaite de Liverpool face à Arsenal (1-0). L’ancien défenseur de Liverpool a exprimé son dégoût après que l’Argentin a semblé exagérer un contact pour tenter de faire expulser Noni Madueke à l’Emirates.

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Mac Allister déclenche une échauffourée à l’Emirates

La tension est montée en seconde période lors du choc de dimanche dans le nord de Londres. Après un duel au milieu de terrain, Mac Allister a déclenché une importante échauffourée en donnant une tape derrière la tête de Martin Odegaard, alors au sol, provoquant immédiatement la colère des joueurs d’Arsenal.

Jurrien Timber et Madueke sont rapidement intervenus pour confronter l’Argentin. Au cours du face-à-face qui a suivi, le front de Madueke a légèrement touché celui du milieu de Liverpool, qui s’est alors jeté au sol de façon spectaculaire.

Bien que Madueke ait déjà reçu un carton jaune, l’arbitre Andy Madley a choisi de ne pas expulser l’ailier. Mac Allister et Timber ont, eux, été avertis. Stuart Attwell, chargé de la VAR, a examiné l’incident et confirmé que le contact n’était « ni appuyé, ni violent, ni brutal », écartant toute faute de Madueke passible d’un carton rouge.

« C’est une plaisanterie de la part de Mac Allister »

Alors qu’il suivait la scène pour Sky Sports, Carragher n’a pas mâché ses mots au sujet du joueur de Liverpool. L’ancien défenseur a appelé à un effort collectif pour mettre fin à la simulation dans l’élite.

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« Je suis ravi qu’il n’ait pas été expulsé sur cette action, s’est emporté Carragher. Il faut vraiment qu’on soit fermes, qu’on commence à dénoncer ceux qui font ça et qu’on dise : ‹ C’est embarrassant. › Il faut que ça cesse, c’est ridicule. Je ne supporte pas ça. »

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« Ces face-à-face, front contre front... Si quelqu’un recule la tête puis donne un coup de tête, bien sûr que c’est un carton rouge. Mais dans ces situations où ils se retrouvent front contre front, où l’un tombe dès que l’autre le touche et où le joueur est expulsé... Tous ceux qui font partie du football, les gens de la Premier League, les supporters, dénoncez ce comportement quand il vient de l’un des vôtres. »

Carragher a conclu sa diatribe en réclamant des changements de fond. « Je suis supporter de Liverpool et c’est une plaisanterie de la part de Mac Allister, il faut que ça cesse, a-t-il ajouté. Les joueurs essaient d’en tirer un avantage parce qu’ils savent qu’ils le peuvent, parce que des cartons rouges sont distribués pour ça. Que ce soit Howard Webb, la Premier League ou les entraîneurs qui se réunissent, arrêtez de donner des cartons rouges pour ces c*** ! »

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Les consultants dénoncent la simulation d’une même voix

Son collègue aux commentaires, Gary Neville, partageait entièrement la frustration de Carragher et a clairement désigné Mac Allister comme celui qui avait provoqué l’altercation.

L’ancien capitaine de Mancehster United a déclaré : « Je ne pense pas que Mac Allister ait besoin de tomber comme ça, mais il y a un léger mouvement de la tête vers l’avant. Avancer d’un tout petit peu peut coûter très cher. La réaction de Mac Allister est un peu exagérée, je peux vous le dire. Relève-toi. C’est embarrassant. C’est la faute de Mac Allister, parce qu’il donne une tape à Odegaard alors qu’il est au sol, ce qui n’était pas nécessaire. »

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Il a ajouté : « C’est le léger mouvement de la tête de Madueke vers l’avant qu’ils examinent. J’espère qu’ils ne vont pas sortir un carton rouge pour ça. »

Ian Wright, légende d’Arsenal, a lui aussi réagi, saluant les arbitres pour ne pas être tombés dans le piège. « La première chose à noter avec Mac Allister, c’est la façon dont il tombe. Il a en fait donné une tape derrière la tête d’Odegaard. Il faut que les règles prévoient quelque chose contre ça, parce que ce geste [la chute de Mac Allister] vise à faire expulser quelqu’un. Le bon sens l’a emporté, parce qu’il [Madueke] ne lui a pas donné un coup de tête : il l’a simplement confronté, et Mac Allister a essayé d’en profiter pour tomber. »

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Des appels à revoir l’arbitrage

Cet incident devrait relancer le débat sur la manière dont les arbitres gèrent la simulation et les altercations en Premier League. Alors que des personnalités de premier plan demandent une intervention de Howard Webb, responsable du PGMOL, la pression s’accentue pour sévir contre les joueurs qui exagèrent des contacts mineurs afin d’obtenir des expulsions faciles.

Pour Mac Allister, l’attention doit désormais se reporter sur le terrain. Le milieu devra tourner la page de ce week-end controversé, alors que Liverpool cherche à rebondir après sa courte défaite et à maintenir le cap en championnat.