Jeremie Frimpong ne figure pas dans la liste définitive des Oranje dévoilée par le sélectionneur Ronald Koeman en vue de la Coupe du monde. Le latéral de Liverpool, qui espérait prendre part à la compétition aux États-Unis, au Canada et au Mexique, devra finalement rester à quai.

Lundi, le latéral droit est apparu dans une vidéo TikTok du rappeur surinamais Jonna Fraser. Sur le titre « We're All Gonna Make It », destiné à faire monter la fièvre des supporters oranges, Frimpong, tagué « World Cup ready ! », se déhanche avec enthousiasme en prévision du tournoi.

Le latéral droit, tagué « World Cup ready ! », y danse avec enthousiasme, convaincu d’obtenir du temps de jeu. Mercredi, Koeman a toutefois dû lui adresser une mauvaise nouvelle.

Interrogé mercredi en conférence de presse, le sélectionneur a confirmé que cette non-sélection n’était pas liée à une blessure actuelle, mais a souligné la fragilité physique du joueur.

« Cela illustre bien sa saison, ponctuée de nombreuses blessures. La dernière en date remonte au match contre l’Équateur, où il est entré en jeu avant de devoir sortir très vite. Cela s’est répété plusieurs fois. C’est une question physique », a expliqué Koeman.

Mais la fragilité physique n’était pas le seul critère. « J’ai aussi opté pour un autre joueur au poste d’ailier droit », a-t-il précisé, faisant ainsi référence à Crysencio Summerville, récemment relégué avec West Ham United en Championship.