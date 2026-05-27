Jeremie Frimpong ne figure pas dans la liste définitive des Oranje dévoilée par le sélectionneur Ronald Koeman en vue de la Coupe du monde. Le latéral de Liverpool, qui espérait prendre part à la compétition aux États-Unis, au Canada et au Mexique, devra finalement rester à quai.

Lundi, le latéral droit est apparu dans un clip TikTok du rappeur surinamais Jonna Fraser. Sur le titre « We're All Gonna Make It », destiné à faire monter la fièvre des supporters oranges, il danse avec enthousiasme, tagué « World Cup ready ! ».

Taggué « World Cup ready ! », le latéral droit y danse avec enthousiasme, convaincu d’obtenir du temps de jeu. Mercredi, Koeman a toutefois douché ses espoirs.

Interrogé mercredi en conférence de presse, le sélectionneur a confirmé que cette non-sélection n’était pas liée à une blessure actuelle, mais a souligné la fragilité physique du joueur.

« Cela illustre bien sa saison, ponctuée de blessures. La dernière en date remonte au match contre l’Équateur, où il est entré en jeu avant de devoir sortir très vite. Cela s’est répété plusieurs fois. C’est une question physique », a expliqué Koeman.

Mais la fragilité physique n’était pas le seul critère. « J’ai aussi opté pour un autre joueur au poste d’ailier droit », a-t-il précisé, faisant référence à Crysencio Summerville, récemment relégué avec West Ham United en Championship.