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L’ancien international anglais Joe Cole a vivement attaqué Bruno Fernandes pour avoir publiquement remis en question les choix tactiques de Michael Carrick après la lourde défaite de Manchester United. Le consultant au franc-parler a reproché au capitaine de Manchester United d’avoir fragilisé son entraîneur en direct à la télévision en imputant au staff technique la responsabilité de la prestation passive de l’équipe.

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Un consultant fustige les déclarations du capitaine du club

Cole est resté stupéfait après que Fernandes a publiquement remis en question le plan de jeu de Carrick à la suite de la cuisante défaite de mercredi dans le nord de l’Italie. L’équipe de Serie A de Cesc Fabregas a eu 55 % de possession et s’est défaite sans difficulté de ses visiteurs de Premier League. Cette polémique survient une semaine après que le défenseur Lisandro Martinez a critiqué les responsables du recrutement à Old Trafford à la suite d’une défaite 2-0 face à l’Atlético de Madrid.

Des propos télévisés qui provoquent une vive réaction

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L’incapacité de Manchester United à perturber le rythme de Como a placé Carrick sous une intense pression, mais l’analyse livrée par son capitaine à la télévision a suscité des critiques encore plus sévères en plateau. S’exprimant ensuite sur TNT Sports, l’ancien milieu de terrain de l’Angleterre Cole a condamné ces propos : « [Il] remet clairement en question la tactique. Peu importe qu’il ait raison ou non. C’est un sacrilège. »

« J’ai joué sous les ordres d’entraîneurs dont je n’approuvais pas la tactique. On peut le dire à un ami ou à sa femme, mais on ne peut pas, en tant que capitaine du club, s’exprimer publiquement pour remettre en question l’entraîneur. Et il ne le fait même pas franchement. Si l’on décide de parler publiquement, il faut être direct et assumer ses propos.

Il dit en quelque sorte : “Nous aurions pu faire ceci, mais c’est à l’entraîneur de décider.” Il pense probablement être malin, comme s’il disait : “Mais je n’ai pas vraiment dit ça, coach.” Tu as dit ce que tu as dit : tu penses qu’ils se sont trompés de tactique. Tu peux le penser, ce n’est pas un problème. Tu peux aller demain dans le bureau de l’entraîneur et lui dire : “Je pense que tu t’es trompé, coach.” Ayez une discussion d’homme à homme. »

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Opposant l’indiscipline actuelle à Old Trafford à l’âge d’or du club, Cole a poursuivi : « S’exprimer devant tout le pays, quand on est capitaine du club, pour remettre en question l’entraîneur est tout simplement inacceptable. Bruno s’est vraiment trompé sur ce coup-là. Quand on est capitaine de Manchester United, on ne peut pas remettre publiquement en question la tactique. Cela ne serait pas arrivé sous Sir Alex Ferguson. »

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Le milieu de terrain met en cause des consignes trop passives

La polémique a éclaté après que Manchester United a laissé ses hôtes italiens dicter le jeu tout au long d’un match à sens unique, poussant le capitaine des visiteurs à mettre en cause les consignes prudentes de son staff.

S’exprimant auprès de TNT Sports après le coup de sifflet final, Fernandes a déclaré : « C’est une décision du staff de ne pas presser en marquage individuel. Mais parfois, quand on laisse trop le ballon à ces équipes, elles prennent confiance. Elles placent beaucoup de joueurs derrière le ballon, ce qui nous oblige à courir beaucoup et frustre les joueurs. »

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Interrogé sur la pertinence de cette approche tactique, il a poursuivi : « C’est à l’entraîneur et au staff d’en juger, pas à moi. J’ai simplement dit que je pense que nous devons parfois être plus courageux sous pression, prendre le risque de presser haut et les mettre en difficulté. »

Ses propos font suite à la demande formulée par Martinez à Madrid d’en attendre « davantage de notre directeur technique » concernant les transferts estivaux. Le défenseur argentin a ensuite publié un communiqué : « La frustration née de la défaite m’a conduit à exprimer ce que je ressentais à un moment et dans un lieu qui n’étaient peut-être pas les bons, et je tiens à m’en excuser. »

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Les tensions dans le vestiaire aggravent la crise

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Carrick doit de toute urgence rétablir son autorité dans un vestiaire divisé, après deux défaites européennes consécutives qui ont mis en lumière à la fois des faiblesses tactiques et une contestation croissante des joueurs. Alors que des cadres ont publiquement remis en question la direction et le staff technique en l’espace d’une semaine, l’entraîneur, sous pression, aborde une série décisive de rencontres de championnat pour sauver son poste. La manière dont Carrick gérera son capitaine avant le match de Premier League de ce week-end pourrait définir la suite de son mandat.