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La pépite de Manchester City Allan a décrit sa première convocation en équipe du Brésil comme un rêve qui lui semblait autrefois incroyablement lointain. L’ancien attaquant de Palmeiras a connu une ascension fulgurante depuis son arrivée en Premier League, et ses performances ont désormais attiré l’attention du sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti.

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Un rêve devenu réalité pour le jeune talent de Manchester City

Allan est sur un nuage après sa toute première convocation en équipe nationale A du Brésil. Arrivé à l’Etihad Stadium lors du mercato estival, le joueur de 22 ans fait partie des nouveaux visages retenus par Carlo Ancelotti dans son groupe de 26 joueurs pour les prochains matches internationaux contre le Japon et Singapour. Cette convocation récompense un joueur qui s’est rapidement adapté à la vie en Angleterre. Après avoir signé un contrat de cinq ans avec l’équipe d’Enzo Maresca, Allan a immédiatement marqué les esprits en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive lors de la large victoire 5-0 contre Norwich City en Carabao Cup.

Revenant sur cette étape, l’attaquant a exprimé son immense fierté d’avoir été appelé par la sélection quintuple championne du monde. « Je suis très heureux de ce que je vis en ce moment. Je crois que c’est un rêve pour tous les enfants qui grandissent en regardant le football et en baignant dans cet univers. Faire partie de l’équipe nationale du Brésil est un rêve. Je crois qu’un jour, cela me semblait très lointain, et aujourd’hui, je peux ressentir ce que cela fait d’être appelé, de pouvoir porter le maillot de l’équipe nationale du Brésil, de pouvoir faire honneur à notre pays. C’est très gratifiant pour moi. J’espère pouvoir y aller, donner le meilleur de moi-même et, si Dieu le veut, y rester », a-t-il confié à Globo.

Un transfert à prix d’or et une ascension rapide

Le transfert d’Allan à Manchester en août a été l’une des opérations les plus importantes impliquant un club brésilien ces dernières années. Palmeiras a autorisé son départ pour un montant total pouvant atteindre 40 millions d’euros, dont 37,5 millions d’euros garantis et 2,5 millions d’euros supplémentaires liés à ses performances. Cette opération a confirmé son statut de l’un des plus grands espoirs du pays, seuls les montants payés pour Estevao, de Chelsea, et Endrick, du Real Madrid, étant supérieurs.

Son départ de l’Allianz Parque constitue la troisième plus grosse vente de l’histoire de Palmeiras, signe des grandes attentes placées en lui. Depuis son arrivée à Manchester City, le jeune attaquant a montré par séquences pourquoi le club était prêt à investir autant dans son potentiel. Il s’est intégré sans difficulté à l’équipe première, offrant à Ancelotti une arme offensive supplémentaire pour le Brésil.

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Ancelotti injecte du sang neuf dans la sélection brésilienne

Le joueur de Manchester City n’est pas le seul nouveau visage du dernier groupe brésilien, Ancelotti continuant de renouveler ses options à l’approche de la dernière trêve internationale de 2026. Outre Allan, l’entraîneur italien a convoqué pour la première fois Jonathan Jesus, de Cruzeiro, et le milieu de terrain Andre Luiz, de Corinthians. Les deux joueurs du Shakhtar Donetsk, Marlon Gomes et Alisson Santana, ont eux aussi été appelés pour la première fois en équipe nationale A.

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Cette vague de nouveaux talents laisse entrevoir une volonté du staff technique d’élargir le vivier de joueurs avant le prochain cycle de compétition. Le Brésil abordera ses prochains matches amicaux après une série récente contrastée, marquée par un nul 1-1 et une victoire 4-2 contre l’Australie, puis par un large succès 4-0 face à l’Inde. L’intégration de jeunes joueurs ambitieux comme Allan vise à entretenir cette dynamique victorieuse.

Cap sur la tournée asiatique

Le Brésil conclura son programme de 2026 par deux matches en Asie, au stade national de Singapour. Il affrontera d’abord le Japon le 14 novembre, puis Singapour trois jours plus tard, le 17 novembre. Ces rencontres offriront à Allan l’occasion idéale d’obtenir sa première sélection et de prouver qu’il a sa place au plus haut niveau international.