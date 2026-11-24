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Massimiliano Allegri estime qu'une victoire contre Manchester City serait un « rêve » pour Naples, qui cherche à décrocher sa place pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. L'entraîneur napolitain a reconnu que son effectif était à bout avant un déplacement difficile à l'Etihad Stadium, où il affrontera l'une des équipes les plus redoutables d'Europe.

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Allegri confronté aux blessures avant le déplacement à l'Etihad

Allegri ne cache pas sa frustration face à l'état physique de son effectif alors que Naples prépare un rendez-vous crucial en Ligue des champions. Avant le match à Manchester, le technicien italien a souligné à quel point la liste croissante des absents limitait ses possibilités de faire tourner son équipe.

« Nous sommes très juste en nombre. En ce moment, ce sont toujours les mêmes joueurs qui jouent. Nous nous entraînons peu, car nous risquons d'en perdre d'autres », a déclaré l'entraîneur à Sky Sport. Les problèmes d'effectif sont particulièrement marqués en défense et au milieu de terrain, où plusieurs titulaires importants restent indisponibles au cours d'une série de matches éprouvante.

Naples doit actuellement gérer une lourde charge de travail, avec des matches programmés tous les trois jours. Allegri déplore que ces pépins physiques surviennent à ce moment-là. Parmi les principaux absents figurent Stanislav Lobotka, Alessandro Buongiorno et le capitaine Giovanni Di Lorenzo, tandis qu' Alex Meret est également blessé .

Le plan tactique pour contrer Manchester City

Affronter le Manchester City d'Enzo Maresca pose un défi tactique particulier, et Allegri sait qu'il faudra faire preuve d'une grande précision technique pour rivaliser. « Un beau match nous attend ce soir. Nous jouons contre l'une des meilleures équipes d'Europe. Dans ce genre de rencontre, il faut être bon techniquement et commettre peu d'erreurs quand on a le ballon. Nous espérons faire un bon match », a expliqué Allegri.

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Allegri a averti ses joueurs des dangers liés aux passes courtes et risquées dans leur propre moitié de terrain, qui pourraient offrir à City les « contre-attaques courtes » dont il sait profiter. L'entraîneur estime que son équipe a les qualités pour mettre les locaux en difficulté si elle parvient à résister aux premières vagues de pression, à condition de ne pas leur offrir le ballon à bon compte dans les zones dangereuses.

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Rêves de barrages et fierté internationale

Getty Images

Malgré les circonstances difficiles, l'enjeu d'une victoire à Manchester est clair : une place au tour suivant serait pratiquement assurée. Allegri n'a pas minimisé l'importance de la rencontre : « Si nous gagnons, nous serons pratiquement déjà en barrages. C'est un rêve pour nous. » Cette ambition anime un effectif qui a fait preuve de résistance sur la scène nationale, mais qui peine à trouver de la régularité en Europe.

L'entraîneur de Naples a également eu des mots d'encouragement pour ses homologues, saluant notamment le travail d'Alvini à Frosinone. Allegri a qualifié Alvini de « phénomène », dont les idées tactiques restent claires quels que soient les résultats récents. Il a souligné que cette équipe aux moyens modestes avait réussi à engranger 20 points en restant fidèle à ses principes, même après des résultats difficiles face à des clubs comme Milan.