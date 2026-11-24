Massimiliano Allegri estime qu'une victoire contre Manchester City serait un « rêve » pour Naples, qui cherche à décrocher sa place pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. L'entraîneur napolitain a reconnu que son effectif était à bout avant un déplacement difficile à l'Etihad Stadium, où il affrontera l'une des équipes les plus redoutables d'Europe.
Allegri confronté aux blessures avant le déplacement à l'Etihad
Allegri ne cache pas sa frustration face à l'état physique de son effectif alors que Naples prépare un rendez-vous crucial en Ligue des champions. Avant le match à Manchester, le technicien italien a souligné à quel point la liste croissante des absents limitait ses possibilités de faire tourner son équipe.
« Nous sommes très juste en nombre. En ce moment, ce sont toujours les mêmes joueurs qui jouent. Nous nous entraînons peu, car nous risquons d'en perdre d'autres », a déclaré l'entraîneur à Sky Sport. Les problèmes d'effectif sont particulièrement marqués en défense et au milieu de terrain, où plusieurs titulaires importants restent indisponibles au cours d'une série de matches éprouvante.
Naples doit actuellement gérer une lourde charge de travail, avec des matches programmés tous les trois jours. Allegri déplore que ces pépins physiques surviennent à ce moment-là. Parmi les principaux absents figurent Stanislav Lobotka, Alessandro Buongiorno et le capitaine Giovanni Di Lorenzo, tandis qu'Alex Meret est également blessé.
Le plan tactique pour contrer Manchester City
Affronter le Manchester City d'Enzo Maresca pose un défi tactique particulier, et Allegri sait qu'il faudra faire preuve d'une grande précision technique pour rivaliser. « Un beau match nous attend ce soir. Nous jouons contre l'une des meilleures équipes d'Europe. Dans ce genre de rencontre, il faut être bon techniquement et commettre peu d'erreurs quand on a le ballon. Nous espérons faire un bon match », a expliqué Allegri.
Allegri a averti ses joueurs des dangers liés aux passes courtes et risquées dans leur propre moitié de terrain, qui pourraient offrir à City les « contre-attaques courtes » dont il sait profiter. L'entraîneur estime que son équipe a les qualités pour mettre les locaux en difficulté si elle parvient à résister aux premières vagues de pression, à condition de ne pas leur offrir le ballon à bon compte dans les zones dangereuses.
Rêves de barrages et fierté internationale
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Malgré les circonstances difficiles, l'enjeu d'une victoire à Manchester est clair : une place au tour suivant serait pratiquement assurée. Allegri n'a pas minimisé l'importance de la rencontre : « Si nous gagnons, nous serons pratiquement déjà en barrages. C'est un rêve pour nous. » Cette ambition anime un effectif qui a fait preuve de résistance sur la scène nationale, mais qui peine à trouver de la régularité en Europe.
L'entraîneur de Naples a également eu des mots d'encouragement pour ses homologues, saluant notamment le travail d'Alvini à Frosinone. Allegri a qualifié Alvini de « phénomène », dont les idées tactiques restent claires quels que soient les résultats récents. Il a souligné que cette équipe aux moyens modestes avait réussi à engranger 20 points en restant fidèle à ses principes, même après des résultats difficiles face à des clubs comme Milan.
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J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.
Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.
Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.
Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.
J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.
Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :
« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »
« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »
« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »