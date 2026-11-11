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L’attaquant de Bournemouth Eli Junior Kroupi a été convoqué pour la première fois en équipe de France A par le sélectionneur Zinedine Zidane, à la suite de la blessure de Marcus Thuram. Le joueur de 20 ans a désormais une occasion en or de faire ses débuts internationaux lors des prochains matches contre l’Italie et la Turquie.

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Zidane se tourne vers le jeune attaquant de Bournemouth

Kroupi a été appelé pour la première fois en équipe de France. Le sélectionneur Zidane a choisi le joueur de 20 ans pour remplacer Thuram, contraint de déclarer forfait en raison d'un problème physique.

Kroupi n'a disputé que trois matches de Premier League avec Bournemouth depuis le début de la saison. Cette arrivée soudaine en équipe nationale A marque une étape importante dans la carrière du jeune attaquant. Il s'était auparavant illustré dans les équipes de jeunes françaises avant son transfert définitif en Angleterre. Il doit désormais franchir un cap considérable au plus haut niveau sous la direction de Zidane.

Un rêve pour la famille

Cette convocation a pris la famille Kroupi de court, d'autant que le joueur a récemment connu des difficultés physiques. Son père, Eli Kroupi, ancien international ivoirien et attaquant de Lorient, a reconnu qu'ils ne s'attendaient pas à recevoir un appel de Zidane.

« On ne s'y attendait pas forcément parce qu'il revient tout juste de blessure », a confié le père de Kroupi à Ouest-France. « C'est un rêve. Au vu de ce qu'il a fait depuis les catégories de jeunes, et encore la saison dernière, c'est une récompense. Est-ce mérité ? Ce n'est pas à moi de le dire. Mais c'est une bonne chose que le sélectionneur l'ait appelé. »

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Prêt à montrer ce qu'il vaut

Kroupi a quitté Lorient pour Bournemouth il y a deux saisons, entamant un parcours exigeant pour s'imposer en Premier League. L'attaquant est désormais déterminé à saisir cette occasion inattendue d'impressionner Zidane pendant la trêve internationale.

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Son père reste convaincu que le joueur de 20 ans possède le mental nécessaire pour faire face à la pression qui l'attend en équipe de France A. Il est persuadé que l'attaquant fera ses preuves sur le terrain.

« Pour ce premier rassemblement, seul Junior sait ce dont il est capable », a poursuivi son père. « La réponse sera sur le terrain, mais il sait où il veut aller. »

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L'Italie et la Turquie attendent l'attaquant

Kroupi va désormais retrouver ses coéquipiers en sélection alors que la France se prépare à disputer deux rencontres cruciales. Il aura à cœur de retenir l'attention de Zidane à l'entraînement et d'obtenir sa première sélection en équipe nationale A.

La France doit affronter l'Italie le 12 novembre, un possible baptême du feu pour le jeune joueur de Bournemouth. S'il n'entre pas en jeu face aux Italiens, une deuxième occasion pourrait se présenter trois jours plus tard.

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L'équipe de Zidane affrontera ensuite la Turquie le 15 novembre pour conclure cette trêve internationale. Kroupi espérera rentrer sur la côte sud de l'Angleterre avec le statut d'international à part entière.