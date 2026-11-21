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L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, reconnaît que son équipe peine à garder son calme lorsqu’elle est menée. Le match nul frustrant concédé samedi après-midi face à Fulham a mis fin à l’incroyable série de 20 victoires du club contre l’équipe de l’ouest de Londres.

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La série de victoires s’arrête net

La domination historique de Manchester City face à Fulham a pris fin samedi, l’équipe de Maresca ayant été tenue en échec (1-1) à l’Etihad Stadium .

Les visiteurs ont ouvert le score sur leur toute première tentative du match. Oscar Bobb a traversé sans difficulté la défense de City avant de trouver Rodrigo Muniz, qui a conclu avec précision dans la lucarne.

Revenant sur le résultat et l’atmosphère actuelle autour du club, Maresca a déclaré à BBC Sport : « C’est un moment difficile sur le plan des résultats. Nous n’aimons pas vivre de tels moments. C’est aussi normal quand on essaie de construire quelque chose de nouveau. »

Maresca pointe des failles tactiques

Après l’ouverture du score de Fulham, un but d’Erling Haaland a été refusé à City après que Bernd Leno a arrêté sa tête . Le gardien avait encore les mains sur le ballon lorsque l’attaquant l’a poussé au-delà de la ligne. Elliot Anderson a ensuite égalisé en seconde période d’une frappe sans contrôle de l’extérieur de la surface, après un corner repoussé par Fulham.

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« C’est quelque chose que nous faisons mal », a reconnu Maresca, interrogé sur la tendance de son équipe à concéder le premier but. « Quand on est mené, on fait des choses, on se précipite, et ce n’est pas bon pour nous. Nous devons trouver un moyen de ne pas encaisser de but. Tous les matches de Premier League se déroulent ainsi [avec des adversaires qui tentent leur chance]. »

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Anderson apporte une rare éclaircie

La superbe reprise de volée d’Anderson a permis à Manchester City de prendre son premier point en Premier League depuis plus d’un mois, mettant fin à une série de trois défaites consécutives en championnat. Avant ce nul, City s’était incliné face à Aston Villa (2-1), Brighton (1-0) et Nottingham Forest (3-1).

Maresca n’a pas tari d’éloges sur la contribution du jeune joueur : « Un but fantastique. Nous essayons de trouver des solutions pour être davantage aux avant-postes. Il a fait un très bon match. Aujourd’hui, nous avons changé quelque chose avec Ayyoub et Elliot. Elliot jouait un peu plus haut, près de la surface. »

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De la frustration après la tête refusée à Haaland

Le match n’a pas été exempt de controverse, notamment autour du but refusé à Haaland en première période. Maresca n’a pas caché sa déception après cet épisode, tout en restant relativement mesuré dans sa critique de l’arbitrage. « Je pense que c’est assez clair. Mais ils en ont décidé autrement », a fait remarquer l’entraîneur.