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Mykhailo Mudryk accuse Andriy Shevchenko de mentir alors que leur conflit autour de la suspension pour dopage de l’ailier s’envenime. Le joueur prêté à Tottenham Hotspur affirme détenir des preuves solides que l’Association ukrainienne de football a délibérément induit en erreur les enquêteurs sur son contrôle positif.

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Mudryk accuse Shevchenko de mentir

Le conflit autour de la longue suspension de Mudryk pour une infraction aux règles antidopage a pris une tournure explosive. L’ailier de Tottenham a publiquement accusé Andriy Shevchenko, président de l’Association ukrainienne de football (UAF), de mentir. Mudryk, actuellement prêté pour une saison par Chelsea, a été suspendu de novembre 2024 à juillet 2026.

Cette suspension a été prononcée après un contrôle positif au meldonium, une substance interdite. L’attaquant tient fermement l’UAF pour responsable de son contrôle positif et de sa mise à l’écart. Il estime avoir été exposé à cette substance lors d’un rassemblement avec la sélection ukrainienne.

Shevchenko dénonce une tentative de lui faire porter la responsabilité

Les échanges se sont nettement envenimés après de récentes déclarations de Shevchenko . L’ancien attaquant de Chelsea et de l’AC Milan a affirmé que les représentants de Mudryk avaient demandé à plusieurs reprises à un membre du personnel de l’UAF d’assumer à tort la responsabilité du contrôle positif.

Shevchenko a qualifié les accusations de l’ailier de « calomnies sans fondement contre les nôtres » et exigé une rétractation. Mudryk a toutefois vigoureusement démenti ces affirmations dans un communiqué publié vendredi.

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« Ni moi ni mes représentants n’avons formulé une telle demande », a déclaré Mudryk, cité par la BBC, rejetant catégoriquement cette accusation.

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L’ailier affirme détenir des preuves

Mudryk soutient que l’UAF a activement tenté d’induire les enquêteurs en erreur pour tenir la fédération à l’écart du scandale. Il accuse aussi la fédération d’avoir tardé à plusieurs reprises à répondre et d’avoir délibérément retenu des documents essentiels demandés par ses avocats.

« Mon équipe et moi avons demandé à plusieurs reprises à l’UAF de nous aider à établir comment j’avais pu être exposé au meldonium et qui, le cas échéant, pouvait en être responsable, a expliqué Mudryk. Dans plusieurs courriers adressés à l’UAF à l’époque, mes avocats ont clairement indiqué que nous recherchions des informations véridiques pouvant être vérifiées de manière indépendante. L’un de ces courriers a été divulgué aux médias par l’UAF plus tôt aujourd’hui et montre clairement que mes avocats souhaitaient obtenir des informations véridiques, vérifiables et fiables. »

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« En outre, l’UAF s’est montrée peu coopérative à plusieurs reprises et a même tenté d’induire mon équipe en erreur afin de prendre ses distances avec l’affaire. Par exemple, des membres du personnel de l’UAF ont témoigné lors de mon audition que je n’utilisais pas les compléments alimentaires de l’UAF, et M. Shevchenko a répété cette affirmation dans son communiqué. Mais je possède des messages WhatsApp qui prouvent que j’utilisais leurs produits pendant leurs stages d’entraînement. Autrement dit, j’ai des preuves que leurs affirmations répétées sont fausses. »

Un conflit qui risque de durer

Cet affrontement public témoigne d’une rupture totale entre le joueur ukrainien en activité le plus en vue et la fédération nationale. L’avenir international de Mudryk semble désormais très compromis tant que Shevchenko reste à sa tête.