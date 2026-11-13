Partager Suivez GOAL sur Google

Morgan Rogers a défendu avec vigueur son coéquipier à Chelsea Cole Palmer, qualifiant de « mensonge » les accusations selon lesquelles le milieu de terrain manquerait d’engagement envers l’équipe d’Angleterre. Ses propos interviennent après que le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a mis en doute la disponibilité de Palmer à la suite de plusieurs forfaits pour blessure.

Publicité

Rogers réplique aux accusations « absurdes »

Le joueur de Chelsea a pris la défense de Palmer après que certains ont laissé entendre que le joueur de 24 ans ne se consacrait pas pleinement à l’équipe d’Angleterre. Le débat s’est intensifié après que Tuchel a souligné que Palmer avait manqué plusieurs occasions de faire ses preuves en déclarant forfait pour de récents rassemblements internationaux en raison de problèmes musculaires. Bien que Palmer soit désormais apte à jouer, il n’a pas été retenu dans le groupe pour les rencontres de Ligue des nations de novembre contre la Croatie et l’Espagne.

Ayant grandi aux côtés de Palmer au centre de formation de Manchester City, Rogers estime être particulièrement bien placé pour éclaircir la situation. Après la victoire 2-1 de l’Angleterre contre la Croatie à Wembley, Rogers a dit ce qu’il pensait des critiques visant le meneur de jeu de Chelsea. « C’est faux. Il veut être ici. Il voulait être convoqué et venir représenter son pays, comme il l’a toujours fait. Les gens voient simplement ça comme une occasion de faire parler et disent ce qui leur vient le plus facilement », a déclaré Rogers à BBC Radio 5 Live.

Préserver son avenir à long terme

La question semble avant tout concerner la santé physique de Palmer à long terme. Depuis sa saison révélation à Stamford Bridge, le milieu créatif a été freiné par des pépins physiques récurrents, qui ont limité son nombre d’apparitions en sélection à trois au cours des deux dernières années. Rogers a expliqué que Palmer avait dû prendre des décisions difficiles concernant son corps pour pouvoir évoluer au plus haut niveau pendant encore des années, plutôt que de risquer une blessure grave.

« Nous savons tous qu’il a vécu une année difficile l’an dernier à cause des blessures et je sais personnellement qu’il doit composer avec elles depuis. Il était dans une période assez difficile à cause de ses blessures l’an dernier et ne se sentait pas à 100 % sur le terrain. Il veut donc être ici et donner le meilleur de lui-même. Bien sûr qu’il le veut, qui ne le voudrait pas ? Mais il doit aussi prendre soin de son corps », a ajouté Rogers.

Publicité Publicité

L’envie de représenter l’Angleterre

Rogers a également évoqué l’état d’esprit du joueur, soulignant que Palmer brûlait toujours d’envie de porter le maillot de l’Angleterre. Il a rejeté l’idée que le joueur puisse avoir des réticences à représenter son pays, invoquant sa passion évidente pour le football. Rogers a appelé ses détracteurs à faire preuve de davantage d’empathie, estimant qu’il était essentiel de gérer sa charge de travail « dans l’intérêt général » du joueur comme de la sélection à long terme.

Related Topics

Prochains matchs ESP UEFA Nations League A 14:45 ANG

« Il veut jouer encore 10 à 15 ans, il doit aussi se ménager. S’il doit le faire à court terme dans l’intérêt général, alors il doit le faire et il faut le soutenir pleinement. Cela n’a rien à voir avec l’Angleterre ou avec une quelconque absence d’envie de jouer pour l’Angleterre. C’est vraiment absurde que des gens remettent en question quelqu’un qui veut jouer pour l’Angleterre. On voit sa joie et son sourire, à quel point il aime le football. Honnêtement, je ne comprends pas, et lui non plus. Mais c’est quelque chose qu’il doit gérer. Je peux toutefois vous assurer qu’il veut être ici et qu’il veut jouer pour son pays », a déclaré Rogers.

L’Angleterre vise la gloire en Ligue des nations à Madrid

L’Angleterre a validé sa place en quarts de finale de la Ligue des nations de l’UEFA grâce à une victoire âprement disputée contre la Croatie, lors d’un match marqué par un cap historique pour son capitaine Harry Kane. Rogers a ouvert le score pour l’Angleterre, lui donnant l’avantage, mais la Croatie a réagi avec détermination lorsque Peter Sucic a égalisé en début de seconde période. Le tournant du match est survenu à la 64e minute, quand Kane, qui fêtait sa 126e sélection, un record, a transformé avec sang-froid un penalty décisif pour sceller la victoire.

Publicité

Rogers et ses coéquipiers espèrent désormais prolonger cette dynamique positive dimanche, lors d’un déplacement décisif à Madrid pour affronter l’Espagne. Une victoire contre les champions d’Europe en titre garantirait officiellement à l’Angleterre la très convoitée première place du groupe A3 de la Ligue des nations.