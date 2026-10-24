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Pau Moral, ancien entraîneur des jeunes du FC Barcelone, estime que Xavi Espart possède l’intelligence tactique nécessaire pour neutraliser l’ailier du Real Madrid Yan Diomande lors du choc de Liga dimanche. Le jeune joueur polyvalent aborde le premier Clasico de la saison en pleine forme, après avoir inscrit son premier but en Ligue des champions face au PSG en milieu de semaine.

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Son ancien entraîneur au centre de formation croit en ce défenseur polyvalent

Moral estime que son ancien protégé du centre de formation peut briller face au jeune attaquant du Real Madrid au Spotify Camp Nou, le dimanche 25 octobre. Après avoir convaincu aussi bien au poste d’arrière gauche qu’à celui d’arrière droit cette saison, Espart devrait conserver sa place de titulaire sur le flanc droit, tandis que Joao Cancelo occuperait le côté opposé. Son ancien mentor a toutefois prévenu les supporters qu’il ne fallait pas attendre la perfection de ce joueur encore en pleine progression.

Une cascade de blessures impose un remaniement défensif

Les champions en titre de Hansi Flick se tournent vers le jeune joueur car Jules Kounde est très incertain en raison d’une entorse à la cheville, tandis qu’Eric Garcia, Andreas Christensen, Roony Bardghji et Dani Olmo (absent un mois après s’être blessé à l’adducteur à Paris) sont tous indisponibles.

De son côté, Jose Mourinho est également privé de Vinicius Junior, joueur clé suspendu, ainsi que de Rodrygo et Raul Asencio, tous deux blessés. Diomande devrait donc débuter sur l’aile, tandis que Federico Valverde assurerait l’intérim au poste d’arrière droit et que Bernardo Silva évoluerait dans l’axe.

Au micro de Cadena SER avant la rencontre, Moral s’est dit convaincu qu’Espart serait à la hauteur du défi : « Je ne pense pas qu’il aura de mal à défendre face à Diomande ; c’est un joueur très intelligent. Nous devons aussi nous préparer à ce qu’il commette des erreurs un jour. Il n’est pas normal que ces jeunes de La Masia ne fassent jamais la moindre erreur. »

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Un travail acharné derrière son accession à l’équipe première

Revenant sur le parcours du jeune joueur au sein des équipes de jeunes, aux côtés de Pau Cubarsi, lui aussi issu du centre de formation, Moral a ajouté : « C’est un gamin qui a dû travailler incroyablement dur ; on ne l’attendait pas forcément. Il n’était pas comme Gavi ou Lamine Yamal, qui étaient pratiquement des stars dès leur plus jeune âge, mais il a travaillé énormément pour en arriver là.

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« Il a eu une influence sur moi, personnellement, en tant qu’entraîneur. Parfois, nous avons eu de très bons joueurs, mais sans qu’un lien se crée. En revanche, avec des joueurs comme Cubarsi ou Espart, on ressent une grande fierté. L’objectif de tout le monde à La Masia est précisément que les jeunes atteignent l’équipe première.

« Il a toujours bien défendu. Même s’il était petit à La Masia, il s’en sortait déjà très bien. Aujourd’hui, il joue exactement de la même manière qu’il y a six ou sept ans, mais face à des joueurs d’un calibre supérieur.

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« Je suis convaincu. Espart a d’excellentes statistiques et, même s’il joue très bien au poste de latéral, c’est vraiment au milieu de terrain qu’il est le plus à l’aise. »

La course au titre se joue dimanche

Barcelone accueille son grand rival en Catalogne en tête du classement, après avoir remporté ses neuf premiers matches de championnat de la saison 2026-2027. Une victoire dimanche permettrait à l’équipe de Flick de compter neuf points d’avance sur le Real Madrid, troisième, qui accuse actuellement six points de retard sur le leader lors du deuxième passage de Mourinho à sa tête. À l’inverse, un succès à l’extérieur des visiteurs, diminués par les absences, relancerait complètement la course au titre en ce début de saison.