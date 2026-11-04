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L’ancien capitaine de Liverpool Steven Gerrard estime que l’ailier du FC Barcelone Lamine Yamal peut atteindre, au cours des dix prochaines années, le niveau légendaire de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. L’international espagnol de 19 ans a réalisé un début de saison prolifique, avec 13 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues pour le club catalan.

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Le jeune ailier couvert d’éloges

Gerrard a couvert le jeune prodige d’éloges avant de le voir ouvrir le score lors de la victoire 3-0 de Barcelone contre Aston Villa en Ligue des champions au Camp Nou. Tout juste classé troisième derrière Kylian Mbappe, deuxième, et Harry Kane, vainqueur du Ballon d’Or 2026, Yamal a chaleureusement pris l’ancien milieu de terrain de l’Angleterre dans ses bras dans le tunnel avant le coup d’envoi.

Gerrard salue des statistiques offensives vertigineuses

Évoquant l’ascension fulgurante du jeune joueur sur TNT Sports avant le coup d’envoi, Gerrard a déclaré : « On parle d’une immense star. C’est un joueur hors norme. Ses statistiques actuelles, en buts et en passes décisives, sont incroyables, presque effrayantes. Rien que d’être au stade ce soir pour le voir jouer de près, je suis sûr que ce sera un plaisir. »

« En Angleterre, on parle de superstars de 16, 17 ou 18 ans qui n’ont disputé qu’une poignée de matches. Il a le même âge, mais ses statistiques sont incroyables et il figure déjà parmi les prétendants au Ballon d’Or. Il est encore adolescent, ce qui est assez effrayant. »

« Des joueurs comme lui apparaissent de temps en temps, comme Messi et Ronaldo. Et je sais que je ne le dis pas trop tôt : dans dix ans, on parlera de lui comme d’eux. »

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L’attaquant anglais s’épanouit en Espagne

Avant de saluer Yamal, Gerrard avait également échangé dans le tunnel avec Anthony Gordon, lui aussi ailier de Barcelone. Depuis son transfert en provenance de Newcastle United, l’attaquant anglais a inscrit deux buts et délivré cinq passes décisives en Liga.

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Gerrard a ajouté : « Anthony a soif d’apprendre. Il veut progresser et évoluer. Il veut lui-même devenir un joueur de classe mondiale. Il en a le potentiel, nous l’avons vu en club comme en sélection. Il a été fantastique en Angleterre et je pense que Newcastle, sous la direction d’Eddie Howe, lui a fait beaucoup de bien. Il doit maintenant poursuivre sur sa lancée et franchir un nouveau palier. »

« Je pense que l’encadrement à Barcelone, ainsi que Thomas Tuchel, lui a permis de franchir ce palier. Il ne pourrait pas être mieux placé. Il joue pour Barcelone à un âge idéal, au sommet de sa carrière, il joue pour l’Angleterre et il est performant avec les deux équipes. Il vit un rêve. »

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L’autre consultant, Joe Cole, a ajouté : « Il semble rayonner. J’ai toujours aimé Anthony Gordon, depuis l’époque où je le regardais jouer à Everton. Sa façon de jouer révèle une vraie personnalité. C’est un garçon sûr de lui, un battant, un guerrier. »

« Il semble profiter pleinement de la vie. Savoir être reconnaissant est une véritable qualité, pas seulement dans le football, mais dans la vie. Il vit le rêve de tout footballeur en jouant pour Barcelone. Regardez les joueurs avec lesquels il évolue. »

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« Il peut être fier de lui, et sa famille comme sa ville peuvent être fières de lui aussi. C’est formidable. J’adore le regarder jouer. »

Barcelone enchaîne les buts et poursuit sur sa lancée

Menée par ses meilleurs buteurs, Raphinha et Yamal, aux côtés de Gordon, l’attaque de Barcelone se montre prolifique depuis le début de la saison. Le club catalan a déjà inscrit 46 buts en seulement 11 matches de Liga, auxquels s’ajoutent 14 réalisations en quatre rencontres de Ligue des champions. Conserver cette efficacité sera essentiel dans sa quête de titres nationaux et européens avant la prochaine trêve internationale de novembre.