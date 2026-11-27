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L'entraîneur du Celtic, Martin O'Neill, a couvert d'éloges le remplaçant Camilo Duran après son but tardif, synonyme de victoire 2-1 jeudi soir sur le terrain de Torreense en Ligue Europa. Ce succès arraché dans les derniers instants met fin à 23 ans d'attente du club de Glasgow pour une victoire à l'extérieur face à une équipe portugaise dans une grande compétition européenne et préserve ses chances de disputer les barrages.

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Le Celtic met fin à une longue disette au Portugal

Entré en jeu, Duran a inscrit le but de la victoire à la 84e minute face à Torreense, club de deuxième division, à l'Estadio Dr Magalhaes Pessoa. Le Celtic avait ouvert le score rapidement grâce à un but contre son camp de Javi Vazquez, avant que Dany Jean ne permette peu après aux locaux d'égaliser. En arrachant les trois points, le Celtic a signé sa première victoire à l'extérieur au Portugal depuis son succès contre Boavista en avril 2003, mettant fin à une série de quatre défaites consécutives dans le pays.

Le pari du banc s'avère décisif

Laisser Duran hors du onze de départ était un risque calculé, compte tenu de sa série prolifique depuis la trêve automnale : l'attaquant avait inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives lors de ses 11 dernières apparitions avec le Celtic. Décisif par un but ou une passe décisive dans neuf de ces matches, il a réédité face à Torreense son entrée décisive contre Besiktas.

Interrogé ensuite par TNT Sports, O'Neill a salué la contribution de son attaquant : « Il faut toujours garder la foi. [Camilo Duran] est en pleine forme, c'est un joueur formidable. Il n'a pas débuté le match, bien sûr, on peut aussi prendre ce genre de pari. Il avait fait la même chose contre Besiktas. »

Des succès européens rares qui renforcent la confiance

Le résultat de jeudi marque aussi plusieurs étapes pour le Celtic, qui a remporté deux matches consécutifs lors d'une même campagne européenne pour la première fois depuis ses victoires à domicile et à l'extérieur contre Ferencvaros en 2021-2022. Le Celtic a également décroché deux victoires européennes à l'extérieur sur une année civile pour la première fois depuis 2003, après n'en avoir obtenu que six entre 2004 et 2025. De son côté, Torreense a égalé le record établi par Belenenses en 1962 en marquant et en encaissant au moins un but lors de chacun de ses cinq premiers matches européens.

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Revenant sur la prestation de son équipe, O'Neill a ajouté : « Je suis simplement ravi d'avoir gagné. À tout le moins, cela nous permet de poursuivre notre parcours. Alors que nous étions dans une situation presque impossible, nous nous sommes redonné un peu d'espoir. Même si nous avons eu beaucoup de possession, je pense que nous aurions pu accélérer le jeu à quelques reprises. Il fallait saisir notre chance, car les trois points étaient d'une importance capitale. »

La qualification se joue sur des détails

Grâce à ses deux victoires européennes consécutives, le Celtic occupe la 25e place du classement de la phase de ligue et n'est séparé des places qualificatives pour les barrages qu'à la différence de buts. Le Celtic et Torreense figurent parmi huit équipes à égalité avec six points avant les dernières rencontres décisives. Si les joueurs d'O'Neill veulent prolonger leur parcours européen, il leur faudra conserver cette résistance nouvellement acquise à l'extérieur lors de leurs matches restants.