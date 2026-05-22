Mike Verweij estime remarquable que Gjivai Zechiël, actuellement en prêt au FC Utrecht – finaliste des barrages pour une place en coupe d’Europe –, évolue déjà à un niveau lui permettant d’être titulaire au Feyenoord.

Interrogé dans le podcast Kick-Off de De Telegraaf au sujet du milieu de terrain prêté par Feyenoord, il analyse : « Le vois-tu revenir à Feyenoord ? Est-ce le bon choix pour sa carrière à ce stade ? FC Twente et NEC sont aussi intéressés. »

« Il est tout simplement sous contrat avec Feyenoord, non ? », rappelle Verweij, en référence à un bail qui court jusqu’en milieu d’année 2028. « Si Feyenoord lui dit : “Tu viens jouer ici”, il n’y a alors aucune discussion possible. »

Il ajoute : « J’ai trouvé très étrange que Feyenoord le laisse partir au FC Utrecht cette saison. Il a largement sa place dans le onze de base de Feyenoord. C’est vraiment un bon footballeur. »

Âgé de 21 ans, Zechiël est l’un des hommes forts d’un FC Utrecht qui défiera l’Ajax dimanche en finale des barrages. Le milieu, natif de Rotterdam, devrait donc bientôt retrouver le Feyenoord.

Selon Verweij, Zechiël aura quoi qu’il arrive une chance équitable de la part de Robin van Persie la saison prochaine. « Cela s’est passé lors d’un coup de fil et il ne lui a même pas été dit en personne », a-t-on pu entendre vendredi, sur un ton quelque peu cynique, dans Kick-Off.