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Miroslav Klose estime que le retour de Niclas Füllkrug en équipe d’Allemagne de football est une bonne décision.

« J’ai moi-même joué jusqu’à 38 ans et je suis devenu champion du monde à 36 ans », a déclaré l’entraîneur du club de deuxième division 1. FC Nuremberg dans un entretien accordé à RTL/Sky Sport. « Je crois donc être l’exemple parfait. »

Füllkrug, âgé de 33 ans, avait été sélectionné par le sélectionneur allemand Jürgen Klopp pour les matches de Ligue des nations en Serbie le 13 novembre, puis contre les Pays-Bas trois jours plus tard.

Füllkrug avait disputé son dernier match en sélection en juin 2025. Depuis son retour au Werder Brême cet été, l’attaquant s’épanouit toutefois et occupe actuellement la tête du classement des buteurs de Bundesliga avec neuf réalisations. « Niclas possède de nombreuses qualités qui nous font tout simplement du bien dans le jeu », a déclaré Klose, meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale avec 71 buts.

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« Il marque des buts, il est présent sur le terrain et il montre l’exemple par ses performances », a ajouté l’homme de 48 ans. « Ce sont des choses qui me font dire : c’est un joueur de l’équipe nationale. »