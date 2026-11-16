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Après la démonstration face aux Oranje, Klopp a couvert son équipe d’éloges comme jamais.

Jürgen Klopp ne tarissait pas d’éloges après l’éclatante victoire 5-0 (1-0) contre les Pays-Bas, grands rivaux de l’Allemagne, lors de la finale de groupe de la Ligue des nations .

« Le match était exceptionnel, et aussi exceptionnellement difficile. Nous avons marqué des buts incroyables, c’était de la folie », a déclaré le sélectionneur allemand à l’antenne de ARD après cette large victoire : « Un superbe match de football, une expérience formidable. Je n’aurais pas osé en rêver. »

Son équipe a « accompli des choses incroyables », s’est félicité le nouveau patron, qui compte revoir ses « superbes buts » encore et encore « cette nuit et au cours des prochaines semaines et des prochains mois ». « C’est un groupe vraiment spécial en ce moment », a dit Klopp de sa sélection, dont il était déjà « tombé éperdument amoureux » au début de l’automne.

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« Tout le monde rentre chez soi avec le sourire et, pendant au moins trois ou quatre mois, ne remettra pas l’équipe nationale en question, mais se dira : ça peut donner quelque chose », a ajouté Klopp. Il dispose dans son équipe de « merveilleux footballeurs, de personnalités formidables » : « Les garçons continuent aussi de se surprendre eux-mêmes. »

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Derry Scherhant et Brajan Gruda particulièrement salués

Derry Scherhant, auteur d’un but de rêve, et Brajan Gruda, révélation en Serbie ont également été distingués par Klopp. « Ils savent tous les deux jouer au foot, bon sang ! Mais le travail qu’ils ont fourni est énorme. C’est ce qui fait une équipe, au bout du compte, parce que d’autres aussi savent jouer au foot. Ce qui compte, c’est l’engagement et la passion qu’on y met ! »

Mais Klopp a prévenu : avec sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations, le quadruple champion du monde n’a pas pour autant « résolu tous les problèmes ». « Ce serait évidemment absurde. Mais nous avons montré de quoi nous étions capables. Nous avons placé la barre haut pour nous-mêmes et devons la franchir encore et encore. »

Getty Images

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Bastian Schweinsteiger salue Florian Wirtz

Florian Wirtz, auteur d’un doublé, a abondé dans ce sens : « Nous voulons encore progresser », a-t-il déclaré. « Nous avons déjà fait de belles avancées, c’est vraiment un plaisir. »

Pour les observateurs aussi. « Il va y avoir un immense enthousiasme dans notre pays. Nous attendions de gagner un match comme celui-là 5-0 », s’est enthousiasmé le consultant d’ARD Bastian Schweinsteiger, qui a salué Scherhant et surtout Wirtz.

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« C’est un rêve d’avoir un tel joueur dans l’équipe. » Wirtz, Scherhant et Gruda sont des « joueurs capables de faire la différence ». Avoir ce dernier dans l’équipe, c’est « de classe mondiale », a estimé Schweinsteiger.